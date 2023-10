Luciano Spalletti ha deciso su chi punterà per le prossime due gare dell’Italia valide per le qualificazioni a Euro 2024 contro Malta e Inghilterra. Il ct azzurro ha convocato 27 calciatori. In lista tornano Domenico Berardi, Giacomo Bonaventura e Moise Kean, manca invece Ciro Immobile, alle prese con un problema muscolare. Prima chiamata in Nazionale per il difensore del Tottenham Destiny Udogie. L’Italia è seconda nel Gruppo C a 7 punti come Ucraina e Macedonia del Nord e a -6 dalla capolista Inghilterra, ma ha una gara in più da giocare.

LA LISTA DEI CONVOCATI DI SPALLETTI

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Cristiano Biraghi (Fiorentina), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Chiesa (Juventus), Moise Kean (Juventus), Giacomo Raspadori (Napoli), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).