Il Comune mette all’asta automezzi usati, macchine operatrici e attrezzature

L’area Manutenzioni e Servizi esterni del Comune di San Severino ha pubblicato un bando per l’alienazione di attrezzature, macchine operatrici e automezzi usati di proprietà dell’ente pubblico da aggiudicare mediante il sistema delle offerte segrete al rialzo rispetto all’importo posto a base d’asta per 11 lotti separati.

Tra i beni in vendita figurano attrezzatura spandigraniglia Famas (base d’asta 1.000 euro), autocarro 35 Daily Fiat Iveco (base d’asta 1.500 euro), autocarro 190 – 36 Fiat Iveco (base d’asta 4.000 euro), macchina operatrice terna Jcb (base d’asta 14mila euro), macchina operatrice terna Jcb 4CX (base d’asta 20mila euro), trattore Lamborghini (base d’asta 12mila euro), braccio decespugliatore Ferri (base d’asta 5mila euro), motogreeder O&K (base d’asta 25mila euro), spazzatrice Ravo (base d’asta 2.500 euro), spazzatrice Bucher Guyer (base d’asta 1.000 euro).

I mezzi, le macchine operatrici, le attrezzature e la documentazione ad essi relativa (libretti di circolazione ecc.) saranno visionabili dagli interessati dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 fino a mercoledì 15 dicembre 2021 presso la sede del parco mezzi dell’Area Manutenzioni, in via del Mattatoio 1, previo appuntamento da concordare telefonando ai seguenti recapiti, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 tel. 0733 641301 – 0733 641302 oppure 334 6892263.

L’alienazione avverrà con il sistema delle offerte segrete (Art. 73, lett. c del R.D. n. 827/24 e s.m.i.) in aumento rispetto ai prezzi fissati a base di gara per ogni lotto. Non saranno prese in considerazione offerte inferiori o uguali al valore posto a base d’asta oppure offerte condizionate. Gli interessati all’acquisto dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12 di sabato18 dicembre 2021 presso l’ufficio Protocollo del Comune di San Severino Marche in Piazza del Popolo n. 45 un plico chiuso e controfirmato sui lembi, ovvero sigillato, a pena d’esclusione, con la seguente dicitura “Non aprire – Offerta per l’acquisto di automezzi macchine operatrici ed attrezzature da alienare”.

L’apertura delle buste contenenti le offerte avverrà lunedì 20 dicembre alle ore 11.

Il bando completo è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Severino Marche https://www.comune.sanseverinomarche.mc.it/bandi-di-gara/alienazione-di-attrezzature-macchine-operatrici-e-automezzi-usati-di-proprieta-del-comune-di-san-severino-marche-suddiviso-in-11-lotti-separati/