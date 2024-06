Polizia locale: 7° posto per i nostri agenti al Campionato italiano di calcetto

Agenti della Polizia locale di San Severino hanno preso parte al 26° Campionato nazionale calcio a 5 delle Polizie locali d’Italia svoltosi Torre dell’Orso. La formazione pesarese, con la quale sono scesi in campo anche i sovrintendenti Luca Crescentini e Federico Cardorani, in servizio al comando settempedano, insieme al settempedano Andrea Palazzesi, in servizio al comando di Castelraimondo, ha conquistato un ottimo settimo posto sulle 15 squadre partecipanti al torneo qualificandosi di diritto per la prossima Coppa Italia che si terrà a fine settembre a Montesilvano o a Barletta.

Tra i team partecipanti al 26° Campionato nazionale calcio a 5 delle Polizia locali d’Italia quelli di Barletta, Torino, Torre del Greco, Montesilvano, Palermo, Castellammare di Stabia, Venezia, Avezzano, Salerno, Trieste, Genova, San Severo, L’Aquila e Napoli.