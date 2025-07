Turismo: arrivano fondi per Elcito col bando “Borgo Accogliente” della Regione

Valorizzare il patrimonio storico-artistico, ambientale e paesaggistico di eccezionale valenza presente nell’entroterra marchigiano con l’obiettivo di trasformarlo in un volano per lo sviluppo turistico e socio-economico del territorio. È quanto si propone il progetto “Riscoprire le radici culturali, storiche e naturalistiche di San Severino Marche, Filottrano e Cingoli attraverso il turismo lento e sostenibile” presentato dal raggruppamento dei tre Comuni e selezionato nell’ambito del bando regionale volto alla riqualificazione e valorizzazione dei borghi storici delle Marche.

“Con il bando Borgo Accogliente – ha dichiarato Francesco Acquaroli, presidente della Regione Marche – vogliamo dare nuova linfa ai borghi storici delle Marche, valorizzando le peculiarità di ciascun territorio. Abbiamo investito 110 milioni di euro per il rilancio economico, sociale e turistico dei borghi, destinando 80 milioni alle imprese che vi hanno sede. Crediamo che nel borgo sia custodita l’identità più profonda e autentica e che le istituzioni debbano investire per sprigionare il potenziale e le eccellenze che le nostre comunità sanno offrire. Il progetto di San Severino, Cingoli e Filottrano rappresenta perfettamente questa visione: tre realtà diverse, unite da una strategia comune di rilancio, che coniuga tradizione, innovazione e sostenibilità. Investire nei nostri borghi significa investire nell’identità marchigiana”.

L’iniziativa propone un approccio integrato che include investimenti strategici per migliorare l’aspetto e la fruibilità di piazze e palazzi storici nei tre borghi, nonché la creazione o l’adeguamento di infrastrutture turistico-ricettive. Un focus particolare è posto sul cicloturismo e sullo sviluppo di infrastrutture digitali e di marketing, segnaletica e programmi di formazione. Le spese di investimento mirano anche a riqualificare spazi comunali per renderli accessibili e funzionali, rispondendo alle esigenze dei partner e delle azioni strategiche individuate.

San Severino, in qualità di Comune capofila, coordina le azioni, garantendo una gestione sinergica delle risorse e delle iniziative. Questa aggregazione permette di massimizzare l’impatto degli interventi, creando un’offerta turistica integrata che valorizza le peculiarità di ciascun borgo.

La Parte B del progetto definisce gli interventi specifici, i piani d’azione per ciascun Comune e le azioni trasversali a favore del turismo sostenibile e della promozione territoriale.

Per San Severino l’intervento principale riguarda Elcito e include il recupero strutturale e funzionale di un edificio pubblico dismesso per trasformarlo in un infopoint e una “Casa degli artisti”, un luogo di incontro, riflessione e creazione interdisciplinare. Saranno inoltre recuperati il fontanile-lavatoio pubblico e la piazzetta antistante attraverso opere di restauro. Queste azioni mirano a promuovere Elcito come meta per il turismo lento e naturalistico.

Per Cingoli, gli interventi prevedono il restauro di un immobile storico per la creazione di un “Hotel Didattico”, una struttura ricettiva con finalità formativa ed educativa, in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Varnelli. Questa iniziativa punta a formare giovani operatori turistici e a creare un punto di riferimento per l’albergo diffuso.

Filottrano si concentrerà sulla rigenerazione di “Largo Bramante”, attraverso interventi di restauro che prevedono il rifacimento della pavimentazione, l’installazione di arredi urbani e la previsione di un uso ciclabile e pedonale.

A livello di raggruppamento, il progetto prevede investimenti nel cicloturismo attraverso il potenziamento di servizi e infrastrutture, con la mappatura di reti ciclabili, la creazione di percorsi tematici e l’installazione di segnaletica specifica. Saranno acquistate e installate cinque stazioni di ricarica per e-bike, creando una rete integrata per favorire un’esperienza turistica immersiva tra i borghi e le aree rurali. Le azioni includono anche incentivi per la riqualificazione di strutture ricettive esistenti e programmi di formazione per la creazione d’impresa. Infine, sono previste ampie attività di comunicazione e promozione dell’offerta culturale e naturalistica del territorio, attraverso campagne online e offline, materiale promozionale e l’organizzazione di un festival itinerante tra i tre borghi.

“Questo bando è una straordinaria opportunità – dice il sindaco Rosa Piermattei -. L’intervento proposto non si limiterà a una mera riqualificazione strutturale, ma mirerà a infondere nuova vita a questo borgo, trasformandolo in un centro di attrazione per un turismo consapevole e rispettoso delle tradizioni e dell’ambiente. Il finanziamento che ci è stato concesso ci permetterà di realizzare opere fondamentali per migliorare l’accessibilità, i servizi e l’offerta ricettiva del borgo, creando le condizioni ideali per accogliere visitatori e per stimolare l’insediamento di nuove attività. Vediamo in questo finanziamento non solo un’iniezione di capitali, ma un riconoscimento concreto del potenziale di Elcito come motore di sviluppo turistico e sociale per l’intero territorio comunale e per l’intera vallata. Siamo fiduciosi che gli interventi che verranno realizzati a Elcito, in sinergia con quelli degli amici di Cingoli e Filottrano, contribuiranno a disegnare un futuro più prospero per le nostre comunità”.