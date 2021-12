8 dicembre, Natale di solidarietà con “Sorrisi per l’Etiopia”

Natale di solidarietà grazie all’associazione Sorrisi per l’Etiopia, onlus nata nel 2006 in memoria dei giovani Cristina, Luca e Alessio. Mercoledì 8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata Concezione, i volontari del sodalizio saranno presenti in via Eustachio con un mercatino dove si possono acquistare oggetti realizzati per sostenere le tante iniziative che da tempo Vincenza Costantini e Fabio Scuriatti stanno realizzando nella regione del Wolayta.

In questo Paese, dove la maggior parte della popolazione vive al di sotto della soglia di povertà, i progetti di “Sorrisi per l’Etiopia”, oltre ad assicurare una pasto caldo al giorno a tanti bambini e lo stipendio ai loro maestri, hanno permesso di realizzare pozzi, di consegnare medicinali, di acquistare importanti apparecchiature mediche, di realizzare un asilo e di dare sostegno economico e vestiario alle ragazze di una casa famiglia e a tantissimi nuclei che, diversamente, non riuscirebbero a sopravvivere