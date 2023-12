Tradizionale cena di fine anno per il direttivo della Confartigianato di San Severino, riunitosi a Villa Berta con il presidente Gabriele Prato, le “colonne” di sempre Renzo Leonori e Pierino Verbenesi, consiglieri, dipendenti e collaboratori della sede settempedana. Ospite della serata il segretario provinciale Giorgio Menichelli.

L’incontro è stato occasione per fare un bilancio dell’attività associativa e scambiarsi gli auguri di buone feste. Inoltre non sono mancati spunti di riflessione sui temi economici del momento.

Peraltro, la stessa Confartigianato lancia in questo momento la campagna Acquistiamo locale, che rappresenta un invito a regalare e a regalarsi doni che esprimono il valore artigiano Made in Italy, la nostra cultura imprenditoriale, il gusto per il bello, il buono e il ben fatto dei tanti, diversi territori del nostro Paese.

“Acquistiamo locale – sottolineano i vertici di Confartigianato – è un modo per valorizzare il lavoro delle imprese, è la scelta consapevole, responsabile e sostenibile per rinsaldare il rapporto di fiducia tra imprenditori e cittadini nelle comunità”

Accanto c’è pure un’altra iniziativa, quella degli Artigiani del gusto.

Si tratta di un nuovo progetto ideato dall’associazione interprovinciale per creare una sinergia tra le attività del comparto enogastronomico-ristorazione, con un format che viene presentato proprio in vista degli acquisti natalizi. Le oltre trenta imprese di Artigiani del gusto (divise nelle tre province di riferimento: Macerata, Fermo e Ascoli) proporranno infatti speciali scontistiche e promozioni attivabili richiedendo il coupon attraverso il sito confartigianatoimprese.org.

Tale iniziativa, partita dal 1° dicembre 2023 (diventando ulteriore idea per doni di Natale), proseguirà poi nel corso di tutto l’anno, per essere un concreto e ulteriore canale di promozione parallelo per le imprese.

“L’idea dietro a Gli Artigiani del gusto è quella di sensibilizzare la comunità sull’importanza di fare acquisti locali e negli esercenti di prossimità. Essere vicini alle attività territoriali garantisce al consumatore prodotti e servizi di assoluta qualità – si legge in una nota di Confartigianato – e permette di farci scoprire la vasta offerta enogastronomica e di accoglienza delle Marche, che è un vero e proprio fiore all’occhiello, che vale la pena conoscere. Il consiglio è quello di approfittare di queste promo esclusive anche per i doni delle Feste, mettendo così sotto l’Albero di Natale strenne speciali, di pregio e, soprattutto, di grande gusto”.