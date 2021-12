Fugge e getta droga dal finestrino: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di San Severino hanno posto in essere, negli ultimi giorni, numerosi servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. Nel corso delle attività hanno monitorato i movimenti sospetti di un soggetto in alcune vie del centro storico, oltre che nei pressi della sua abitazione, grazie anche ai sistemi di videosorveglianza messi a disposizione dalla Polizia locale.

Così ieri pomeriggio, durante un servizio predisposto per la prevenzione e la repressione dei reati in materia di stupefacenti, i militari hanno fermato l’uomo mentre si trovava alla guida della propria autovettura. Questi ha dapprima accostato e aperto la portiera, ma poi ha riacceso il motore e ripreso repentinamente la guida, partendo a tutta velocità. Nonostante fosse inseguito dall’autovettura dei Carabinieri – con tanto di serena e lampeggianti – l’uomo ha proseguito la fuga a fortissima andatura attraverso le vie cittadine, mettendo a repentaglio la sicurezza dei militari e l’incolumità della popolazione. Inoltre, durante la rocambolesca fuga, ha gettato in corsa dal finestrino un pacchetto di sigarette, ma il gesto non è passato inosservato alla seconda autovettura dei carabinieri intervenuta, che ha recuperato il contenitore che aveva all’interno 10 grammi di cocaina.

Imboccata una strada senza uscita, l’uomo è stato costretto a fermarsi e ha tentato di proseguire la fuga a piedi, opponendo fattiva resistenza al militare intervenuto per bloccarlo, che è caduto a terra con conseguenti lesioni alla mano. Una volta fermato per lui è scattata la perquisizione per la ricerca di stupefacenti. Oltre alla droga di cui egli aveva tentato maldestramente di sbarazzarsi, i militari hanno trovato ulteriori 6 grammi di hashish in una tasca del giubbotto e hanno proceduto quindi con la perquisizione in abitazione.

Sopra la scrivania della camera da letto dell’indagato sono stati trovati in bella vista 2 grammi di hashish, un bilancino di precisione con resti di stupefacente, della carta stagnola e delle forbici. All’interno del cassetto e in uno sportellino della stessa scrivania sono stati individuati e sottoposti a sequestro altri 18 grammi della stessa sostanza – con una dose da 1,5 già confezionata -, un sacchetto in plastica con ritagli circolari già preparati, contenitori vari con rimasugli di sostanza e un barattolo in vetro avvolto con nastro adesivo di colore marrone verosimilmente per celarne il contenuto, anch’esso intriso di sostanza stupefacente.

A questo punto per l’uomo, italiano, classe ’82, incensurato, è scattato l’arresto ai domiciliari; poi il processo per direttissima, in cui ha patteggiato la pena.