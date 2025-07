Poesia e musica: il Festival d’estate si apre con i versi del Cantico delle creature

Domenica 27 luglio si apre a Serrapetrona il Festival d’Estate a Palazzo Claudi, giunto alla 13^ edizione e organizzato dalla Fondazione Claudi con la collaborazione del Comune e il patrocinio della Regione Marche.

Il programma

Alle ore 18 viene inaugurata la mostra “Lo sguardo della luce”, di Fiorella Sampaolo. Segue un buffet offerto dalla Fondazione nel cortile del palazzo. Alle ore 21.15 “Laudato sii o mi Signore. 800 anni di cantico tra poesia e musica”: Francesco Pasqualotto al pianoforte accompagna il poeta Davide Rondoni nella lettura di versi con musiche di Liszt, Debussy, Chopin e De Falla. Come noto, Davide Rondoni è anche il presidente del Comitato nazionale per le celebrazioni dell’ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi.

“La serata d’apertura vuole essere un omaggio agli ottocento anni del Cantico delle creature di San Francesco – spiega il professor Massimo Ciambotti, presidente della Fondazione Claudi – in un connubio speciale fra musica e poesia. Seguiranno poi altre due serate molto suggestive alla scoperta di sonorità nuove rispetto alle precedenti edizioni della rassegna”. L’ingresso è gratuito (in caso di maltempo il concerto si terrà nella chiesa di San Francesco).

Mercoledì 30 luglio,“Vienna-America, un viaggio in quartetto” con il “Doré Quartet”, musiche di Webern, Haydn e Dvorak. Sabato 2 agosto, “El mar: musica e racconti di mare”, con Lucky Fella – Trio Fortunato con Elisa Dal Corso (voce e fisarmonica), Julyo Fortunato (fisarmonica, ukundola, tamburo oceanico) e Gioele Mazza (chitarra); canti della tradizione italiana, portoghese e argentina.

La mostra

Nella mostra “Lo sguardo della luce” sono esposte 40 fotografie in bianco e nero (formato 40×60) senza vetro, a testimoniare un desiderio di contatto diretto, sincero, con chi guarda. Le accompagna una selezione di poesie inedite firmate da Davide Rondoni “Dire buio, dire luce”, installate su pannelli, assieme a un catalogo curato da Andrea Ulivi (Edizioni della Meridiana) e a materiali video. “La mostra – sottolinea Fiorella Sampaolo – raccoglie il frutto di un’esperienza personale e artistica profonda, nata durante la riapertura del Paese nel maggio 2020, quando, ‘armata’ della mia inseparabile Fuji, sono uscita a respirare il mondo facendomi attraversare dalla luce. L’incontro con il poetico pensiero di Davide Rondoni dà voce a un dialogo tra parola e visione, tra silenzio e bagliore. E’ dunque un percorso artistico ed esistenziale che diventa esperienza visiva e spirituale, memoria e speranza. Un omaggio alla luce che trasfigura, che non solo illumina ma rivela, che guida e consola, e si fa presenza in ogni frammento del reale”.

La mostra resterà aperta nei fine settimana e su prenotazione al numero 392 0669348.