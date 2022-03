Si spengono le luci al “Tullio Leonori” sul 3-0 per il Serralta: risultato “sub iudice”

E’ quasi metà della ripresa quando l’illuminazione del “Leonori” smette di funzionare per un blackout improvviso che ha creato un “buco” di energia elettrica in tutta la città (buio anche nel vicino palazzetto dove giocava il Serralta calcio a cinque) causato da un problema sulla rete elettrica pubblica. A questo punto il match viene sospeso sul punteggio di 3-0 in favore del Serralta. Appare chiaro come la società settempedana non abbia alcuna responsabilità su quanto accaduto e adesso deve rimanere in attesa delle decisioni che verranno prese nelle sedi opportune. La squadra di casa avrebbe voluto terminare la propria fatica aspettando il riavvio dei riflettori (occorrevano alcuni minuti), mentre gli avversari invece hanno deciso autonomamente di lasciare il terreno di gioco senza attendere le decisioni dell’arbitro che, dopo aver decretato la conclusione della gara, dovrà ora presentare referto e poi toccherà al giudice sportivo decretare l’esito di questo match (fra le possibilità ci sono l’omologazione del risultato o la ripetizione della sfida). Da segnalare, anche, che identico problema era emerso poco prima del via, poi risolto immediatamente, ma che comunque aveva costretto le squadre a iniziare con un quarto d’ora circa di ritardo. Epilogo, dunque, particolare e inatteso di questo turno di campionato che il Serralta stava meritatamente e facilmente portando a casa contro il Corridonia ultimo in classifica. Gara a senso unico, dominata dai gialloblù che hanno avuto il piglio giusto e hanno ben giocato come avevano fatto a metà settimana nel recupero, vinto, con lo Sforzacosta. Tante le occasioni create che potevano portare ad un successo più ampio rispetto al 3-0 diventato poi risultato parziale. Il prossimo impegno sarà in trasferta contro la Corridoniense.

Cronaca

Dopo la bella vittoria nel recupero infrasettimanale, il Serralta torna a giocare in casa contro il fanalino di coda FC Corridonia. Impegno sulla carta alla portata per i gialloblù che vogliono cogliere un altro risultato da tre punti e l’avvio di partita è quello giusto. Approccio ottimo e manovra spigliata che permette ai locali di prendere possesso del campo e di costruire belle azioni. Intorno al 20’ ecco il vantaggio. Pelagalli, già a bersaglio mercoledì, sfrutta alla perfezione un filtrante di Cappellacci e realizza. Al 40’ il Serralta raddoppia. Cross da sinistra che vede il portiere ospite in uscita incerta con la palla che spiove all’altezza del secondo palo dove arriva Prenga che al volo con il piattone non sbaglia. Subito dopo l’intervallo giunge il tris. Ripartenza gialloblù che vede Panzarani servire al meglio Prenga che da dentro l’area calcia in corsa con il portiere che respinge corto tanto che lo stesso Prenga riprende palla e appoggia al limite per Saperdi che calcia benissimo con il sinistro per un tiro che entra a fil di palo. Siamo 3-0 e sembra tutto deciso e in discesa per i padroni di casa che però vengono fermati dal blackout che annulla tutto e rimanda ogni decisione agli organi competenti.

FORMAZIONE SERRALTA: Spadoni, Vissani, Baruni Roland, Saperdi, Ciccotti, Rapaccioni, Prenga (15’ st Pinkowski), Panzarani, Cappellacci, Pelagalli (15’ st Cambriani), Moretti. A disp. Cardorani, Bonifazi, Baruni Jimmy, Magnapane. All. Palazzi.

Roberto Pellegrino