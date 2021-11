Comune: nuovi gradi per quattro agenti della Polizia locale

Nel corso di una cerimonia ufficiale svoltasi a Palazzo Governatori, il sindaco Rosa Piermattei, insieme a Jacopo Orlandani, assessore a Polizia locale, Sicurezza e legalità, ha proceduto all’assegnazione di nuovi gradi a quattro agenti già in servizio effettivo.

Si tratta di Federico Cardorani, che assume i grandi di sovrintendente; di Luca Crescentini, anch’egli sovrintendente; di Francesco Carducci, che assume i gradi di ispettore capo, così come Stefania Menichelli.

La nuova assegnazione dei gradi ha fatto seguito a una determinazione del responsabile dell’area Vigilanza e comandante della Polizia locale, il sostituto commissario Adriano Bizzarri, assunta a settembre a seguito del superamento degli anni di servizio.

“Il mio ringraziamento va agli agenti che hanno assunto i nuovi gradi in seno alla Polizia locale, ma anche a tutti quelli che prestano servizio presso il nostro Comando. La loro opera quotidiana è molto importante e spesso – ha sottolineato il sindaco Rosa Piermattei – viene svolta in silenzio e senza grandi cerimonie anche se in tante occasioni, dal terremoto al Covid, l’aiuto offerto alla nostra comunità è stato davvero importante”.

“L’attività dei nostri agenti, sempre pronta e disponibile – ha aggiunto Jacopo Orlandani -, si è andata sempre più professionalizzando nel tempo e presto saremo in grado di avviare anche nuovi servizi di cui potranno beneficiare tutti i cittadini”.