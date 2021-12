Stadio comunale “Soverchia”: inaugurata la tribuna scoperta

Taglio del nastro per la nuova tribuna scoperta dello stadio comunale “Gualtiero Soverchia” di San Severino. Il primo cittadino settempedano, Rosa Piermattei, ha inaugurato la struttura al termine dei lavori di ricostruzione, che hanno fatto seguito a quelli di demolizione del vecchio manufatto ormai non più a norma, prima del fischio d’inizio dell’incontro tra la formazione locale della Settempeda e il Montemilone Pollenza.

Alla cerimonia hanno preso parte anche l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, il presidente della Polisportiva Serralta, Marco Crescenzi, e i boys che sono saliti poi sugli spalti per fare il tifo per la formazione biancorossa.

Le opere, per un importo complessivo di 140 mila euro, sono state eseguite dall’impresa settempedana Edilcostruzioni Srl. Oltre al rifacimento della nuova tribuna si è anche provveduto all’illuminazione della stessa per gli incontri in notturna e alla installazione sull’impianto delle necessarie luci per l’emergenza.

La tribuna piccola scoperta a gradoni è stata realizzata in cemento armato. Ad occuparsi della progettazione, della direzione dei lavori e della sicurezza è stato l’ingegner Daniele Fiorini, mentre il collaudo è stato eseguito dall’ingegner Daniele Paciaroni. L’impianto elettrico è stato realizzato dalla ditta settempedana di impianti elettrici civili e industriali di Carlo Palazzesi.