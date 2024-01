Nel finale il Serralta si arrende contro la capolista Stese (1-2)

Occasione mancata o capolista troppo forte? Torna a casa con questo dubbio il Serralta dopo essersi arreso alla prima della classe, la Stese, proprio nel finale e con il minimo scarto (1-2). Non è bastato ai settempedani essere stati a lungo in vantaggio ed aver disputato un bel primo tempo perché poi nella ripresa la voglia e la forza della Stese sono emerse fino a capovolgere il punteggio. In realtà la risposta può essere, come spesso capita, a metà dato che per i gialloblù ci può essere rammaricato per il modo con cui sono stati presi i due gol e ci può stare un po’ di mea culpa per non essere stati scaltri e attenti nel difendere il prezioso 1-0 giunto nel primo tempo e che non è stato gestito al meglio (anche in superiorità numerica) tanto da subire poi rimonta e sorpasso da parte dei rossoblù confermatisi squadra forte ed esperta. Resta, tuttavia, l’ennesima buona prova del Serralta che esce a testa alta dal duro confronto con la corazzata Stese dopo aver giocato alla pari e che in fin dei conti non avrebbe rubato niente se avesse ottenuto un risultato positivo. Capolista imbattuta che vince ancora e marcia spedita in vetta (dieci lunghezze di margine sulla seconda); gialloblù che frenano di nuovo ma si mantengono al vertice (25 punti e quarto posto) ed in piena corsa play off. Nel prossimo turno Serralta in casa dell’Audax Montegranaro per chiudere l’andata, ma prima va in scena c’è il replay contro la Stese, mercoledì a Monte San Giusto, per il primo del doppio scontro valido per i quarti di Coppa Marche.

La cronaca

Match che profuma di alta classifica quello che va in scena al “Leonori” fra il Serralta e la capolista Stese. Locali che pensano al colpaccio per alimentare i sogni play off; ospiti che non intendono fermarsi e puntano ad incrementare vantaggio sulla seconda e fuga solitaria in vetta. L’inizio di partita mostra un grande equilibrio con squadre accorte e propense a non rischiare. Meglio le difese sugli attacchi ed infatti pochissime sono le azioni degna di nota. Un tentativo concreto lo porta Bambozzi che, servito in verticale da Lambertucci, si libera con eleganza per poi calciare verso la porta senza però trovare lo specchio. Il Serralta cresce e prende coraggio tanto da trovare il guizzo giusto per passare in vantaggio (35’): sugli sviluppi di un corner l’uscita non perfetta del portiere Berardini, che smanaccia la sfera lasciandola in mezzo all’area, consente a Rocci di anticipare tutti e di infilare con un preciso colpo di testa. I gialloblù reggono fino all’intervallo, ma al ritorno in campo c’è una Stese diversa, più convinta e decisa. I rossoblù premono alla ricerca del pari anche se devono subire un duro colpo per l’espulsione di Ulivello. Malgrado l’uomo in meno la Stese non demorde e attacca mettendo in difficoltà un Serralta che cerca di reggere ma subisce le iniziative ospiti. Palazzetti è bravo nel fermare un rasoterra insidioso per poi ripetersi in tuffo sulla sinistra per deviare un rasoterra. Al 16’ Stese ad un passo dal pari con un colpo di testa che tocca il palo e va sul fondo. Rocci prova a spezzare il forcing rossoblù con un tiro da centro area che però non sortisce effetti. La Stese riprende l’assalto ed impatta al minuto 21. Rinvio corto della difesa locale e dalla distanza Barbaresi lascia partire un destro di prima intenzione che trova l’angolino alla destra di Palazzetti. Tutto da rifare per il Serralta che intorno alla mezzora ci prova con Bambozzi e Sparvoli senza concretezza. Il momento cruciale è quello del minuto 34 quando su di una mischia susseguente ad un angolo un giocatore rossoblù finisce a terra con l’arbitro che vede una trattenuta e fischia il rigore. Sul dischetto si presenta Atragene che non sbaglia spiazzando Palazzetti con un preciso rasoterra. Rimonta completata per la Stese che nel finale tiene botta sui tentativi del Serralta e porta via tre punti importanti per un successo che sa di fuga decisiva.

Il tabellino

MARCATORI: pt 35’ Rocci; st 21’ Barbaresi, 34’ Atragene su rigore

SERRALTA: Palazzetti, Crescenzi, Sparvoli, Lambertucci (29’ st Lacchè), Angeloni, Cruciani, Rocci (45’ st Cambriani), Scarpacci (40’ st Pelagalli), Sfrappini, Bambozzi, Valenti (10’ st Raponi). A disp. Spadoni, Paciaroni, Rapaccioni, Cappellacci, Moretti. All. Masciani.

STESE: Berardini, Cudini, Rosini, Barbaresi, Ulivello, Vukelic, Alessandrini, Bastianelli, Amaolo, Del Coco, Atragene. A disp. Zamponi, Pennesi, Ciampechini, Gaetani, Marinozzi, Principi, Scoccia, Tarquini, Cancellieri. All. Paoloni

Roberto Pellegrino