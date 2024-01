Coppa Marche: 1-1 per il Serralta in gara1 dei quarti di finale con la Stese

Il primo round di Coppa Marche fra Serralta e Stese, quarti di finale del torneo con 180’ da giocare per sancire chi andrà in semifinale, porta un pareggio (1-1) che lascia tutto in sospeso rimandando l’esito alla sfida di ritorno (lunedì 5 febbraio al “Leonori”). Risultato che si può considerare giusto al termine di un match combattuto, equilibrato e che ha visto il Serralta giocare alla pari contro la capolista del campionato tanto da sfiorare nel finale il gol del successo (due occasioni di Bambozzi), anche se in precedenza la Stese ha avuto le possibilità per chiudere i giochi ma ha trovato sulla propria strada un ottimo Spadoni che con le sue parate ha tenuto aperta la gara poi impattata da Raponi. Ottime risposte sono arrivate da quei giocatori che di solito hanno poco minutaggio e che in questa serata hanno fornito una prestazione positiva e di personalità. Pareggio che va molto bene al Serralta che mantiene la possibilità di centrare un obiettivo prestigioso in Coppa, ma prima c’è da rituffarsi in campionato con la trasferta di Montegranaro, match che si spera possa far aggiungere tre punti alla classifica dei gialloblù.

La cronaca

Impegno infrasettimanale e in serale per il Serralta che raggiunge Monte San Giusto per affrontare la Stese, a pochi giorni dallo scontro diretto in campionato, nell’andata dei quarti di Coppa Marche. I tecnici di entrambe le squadre optano per due formazioni differenti rispetto al campionato con molti giocatori ruotati per dare spazio a chi di solito gioca meno. Il primo squillo lo porta il Serralta con Moretti che lascia partire dal vertice dell’area un tiro insidioso che passa poco distante dal palo più lontano. Al primo affondo la Stese passa: Cancellieri conclude rasoterra e trova la rete cogliendo impreparato Spadoni. Valenti cerca la replica immediata con un colpo di testa che non trova però la porta. Al 27’ è tempestiva l’uscita bassa di Spadoni che blocca un tentativo dei locali. Ancora bravo il numero uno gialloblù al 31’ quando devia un tiro da distanza ravvicinata. Il Serralta ci prova con Cruciani e Valenti ma le loro deviazioni aeree terminano alte. Dopo l’intervallo è la Stese a partire forte con un’altra chance da distanza ravvicinata che Spadoni intercetta con un altro intervento decisivo. Al 26’ i gialloblù trovano il pareggio: bella triangolazione con pallone messo in mezzo per l’accorrente Raponi che azzecca un rasoterra preciso che termina la corsa nell’angolino basso. Il finale di partita vede il Serralta più reattivo tanto da credere al colpaccio. Bambozzi al 35’ calcia una punizione esemplare che chiama alla prodezza il portiere per deviare in tuffo. Sempre Bambozzi al minuto 43 ha un altro calcio piazzato da sfruttare. Anche questo è eseguito al meglio ma Berardini è attento e riesce a rispondere mantenendo così la parità. Il match si chiude qua e appuntamento al ritorno per decidere la semifinalista.

STESE-SERRALTA 1-1

MARCATORI: pt 10’ Cancellieri; st 26’ Raponi

STESE: Berardini, Scoccia, Paniccia, Gaetani, Rosini, Vukelic, Marinozzi, Bastianelli, Cancellieri, Amaolo, Tarquini. A disp. Zamponi, Tentella, Ciampechini, Principi, Ulivello, Pagliari, Alessandrini, Malloni, Atragene. All. Paoloni

SERRALTA: Spadoni, Paciaroni, Crescenzi, Lacchè, Angeloni (26’ st Magarelli), Cruciani (30’ st Menichelli), Rapaccioni, Valenti, Cappellacci (12’ st Cambriani), Pelagalli (44’ pt Bambozzi), Moretti (18’ st Raponi). A disp. Baruni Qazim, Magnapane, Baruni Roland, Sparvoli. All. Masciani

Roberto Pellegrino