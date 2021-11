Mathilde Bisonni si laurea in Architettura con 110 e lode

Architetto da 110 e lode! E’ la giovane settempedana Mathilde Bisonni, laureatasi in questi giorni all’università degli studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura, discutendo una tesi dal titolo “Architettura che ci tiene. Autonomia e collettività al centro di una proposta innovativa di residenzialità assistita per persone con disabilità”. Relatori i docenti Riccardo Miselli e Roberto Di Giulio.

Un traguardo raggiunto col massimo dei voti e la lode al termine di un percorso di studi improntato all’impegno appassionato per le materie e le tematiche che, di volta in volta, l’iter accademico le ha presentato. Brava Mathilde! Giungano a te le felicitazioni di familiari, parenti e amici, assieme ai migliori auguri per un radioso futuro professionale.