Non riesce quella che sarebbe stata un’autentica impresa da parte della Rhütten San Severino: di superare, per giunta a domicilio, l’imbattuta capolista Basket Macerata che comanda il raggruppamento B del torneo di Divisione Regionale 1 con 10 vittorie su altrettanti impegni. «Abbiano retto l’urto – commenta coach Alberto Sparapassi – per gran parte del primo periodo, dopodiché i padroni di casa hanno preso il largo dominandoci sia fisicamente che tecnicamente, imponendosi per 84-50. Possiamo sicuramente fare meglio ed è quello che mi aspetto dai ragazzi dopo la pausa natalizia che giunge propizia. Potremo allenarci e prepararci a dovere per affrontare, dopo l’avvenuto giro di boa, venerdì 12 gennaio 2024, quello Sporting Porto Sant’Elpidio che superammo all’andata per 56-55 (grazie ad una prodezza al tiro dall’angolo di Checco Uncini nel finale, ndr)».

Nella speranza di ripetere l’impresa della seconda di campionato, la società biancorossa deve purtroppo approcciarsi al periodo delle festività con animo rattristato per un episodio che nulla ha a che vedere con il mondo dello sport. Nel dopo gara di Basket Macerata-Rhütten, infatti, un atleta della formazione settempedana, all’atto di raggiungere il proprio automezzo, si è subito reso conto che lo stesso era stato danneggiato. L’auto del cestista di San Severino aveva una gomma forata, la posteriore destra, ed una fiancata rigata. Dopo aver preso atto dell’episodio vandalico, al tesserato settempedano non è restato che sostituire lo penumatico con l’aiuto dei propri compagni di squadra per poi, a distanza di poche ore, denunciare l’accaduto alle autorità. La società del presidente Francesco Ortenzi ha esternato la più profonda solidarietà al ragazzo per un atto che non trova precedenti recenti nella storia del basket di San Severino. Vicinanza è stata espressa anche dai vertici del sodalizio cestistico maceratese.

BASKET MACERATA – RHÜTTEN SAN SEVERINO 84-50

BASKET MACERATA: Del Nibletto 6, Trettaccone 1, Spina 9, Tiberi 19, Severini 4, Mogetta 7, Soricetti 12, Torresi 2, Formentini 2, Urselli, Nardi 10, Montanari 12. All. Brachetti.

RHÜTTEN: Magnatti, Fianchini, Cruciani 4, G. Severini 10, Potenza 4, Della Rocca, Tiranti 8, Ortenzi 4, Piermattei 4, Sorci 3, Strappaveccia 13, Vignati n.e. All. Sparapassi

Parziali: 21-10, 26-12, 19-9, 18-19; progressivi 21-10, 47-22, 66-31, 84-50; usciti per 5 falli Formentini (Macerata) e Tiranti (Rhütten).

Luca Muscolini