Fiera del patrono il 5 giugno: domande di partecipazione entro il 6 maggio

L’Amministrazione comunale informa che è stata prorogata al 6 maggio la scadenza delle domande di partecipazione, da parte dei titolari di attività di commercio su aree pubbliche, alla Fiera di San Severino, in programma domenica 5 giugno.

In base all’apposito Regolamento le domande andranno indirizzate al sindaco riportando i dati anagrafici e il codice fiscale e, nel caso di società di persone, la ragione sociale, la denominazione della fiera a cui si chiede di partecipare e il giorno di svolgimento, la tipologia dell’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in possesso, il settore merceologico relativo ai prodotti che si intendono vendere insieme a copia dell’autorizzazione posseduta per il commercio su aree pubbliche, del certificato, o della visura, d’iscrizione al Registro delle Imprese, per 1’attività del commercio su aree pubbliche, dell’autorizzazione sanitaria del banco o del furgone (solo per i prodotti del settore alimentare) e di un eventuale certificato in caso di richiesta da parte di invalido. Per l’assegnazione dei posteggi sarà redatta un’apposita graduatoria che terrà conto di alcune priorità.

La fiera di San Severino quest’anno si terrà – appunto – il 5 giugno, prima domenica del mese, tra viale Eustachio, viale Matteotti e tutta l’area della stazione ferroviaria, oltre a un tratto di via San Sebastiano.