Calcetto femminile: in crescita la squadra settempedana

Cresce velocemente il Serralta in rosa che continua a mostrare evidenti miglioramenti di partita in partita a conferma dell’ottimo lavoro svolto dal tecnico e da tutto il gruppo. Contro il Montefano nell’Open Cup (quarta giornata e ultimo impegno casalingo) arriva un’altra sconfitta, ma questa volta con uno scarto minimo (2-0) cosa che testimonia come il match sia stato equilibrato e combattuto. Molto bene le ragazze gialloblù che hanno evidenziato progressi tecnici e tattici, una bella amalgama, il giusto spirito e trame pregevoli. Ottima prova a livello difensivo (sugli scudi il nuovo portiere), mentre c’è da crescere in attacco sul piano della precisione e della freddezza al tiro. Comunque c’è fiducia che tutto ciò si possa risolvere al più presto e si possa trovare i sincronismi definitivi necessari per trovare i primi risultati positivi. Da annotare che per l’occasione in panchina è stata la prima volta per il neo collaboratore tecnico Andrea Gentilucci. Venerdì prossimo ultima partita del torneo in quel di Caldarola, poi si inizierà a pensare al campionato.

Roberto Pellegrino