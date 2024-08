Musica da camera: terza e ultima serata col Festival d’Estate a Palazzo Claudi

Si chiude sabato 3 agosto la 12^ edizione del Festival d’Estate a Palazzo Claudi, che si tiene a Serrapetrona per iniziativa della Fondazione Claudi.

La rassegna di musica da camera è ormai un appuntamento fisso dell’estate e pure quest’anno sta ottenendo un buon successo di pubblico e di critica. L’appuntamento conclusivo (ore 21.15, ingresso gratuito) è dedicato al “Folclore Virtuoso”, con musiche di Ravel e Bartok. Maestri concertatori in Duo violino pianoforte e poi nel quintetto d’archi e pianoforte sono Michele Torresetti (violino), Alessandro Deljavan (pianoforte), Matteo Torresetti (viola), Giacomo Grava (violoncello) e Andrea Mascetti (violino).

Al termine del concerto ci sarà, come tradizione, un brindisi conclusivo a base di Vernaccia e dolci del luogo. In caso di maltempo il concerto si svolgerà all’interno della chiesa di San Francesco, a Serrapetrona.

Intanto, nel corso della seconda serata, come al solito affollata da un pubblico attento e prodigo di applausi, il professor Massimo Ciambotti, nello spirito di valorizzare le collaborazioni che sono attive con altri soggetti, ha annunciato un importante evento che sarà organizzato in autunno a San Severino dalla Fondazione Rossana e Carlo Pedretti (di cui lo stesso Ciambotti è vice presidente): un convegno di studi sul teatro del ‘500 e ‘600 nelle Marche, con aspetti poco conosciuti ma assai rilevanti dal punto di vista scientifico. L’organizzazione del convegno si avvale del contributo prezioso del professor Alberto Pellegrino.

Il Festival d’Estate ha il patrocinio della Regione Marche ed è organizzato in collaborazione con il Comune di Serrapetrona e l’Associazione “Ut re mi” onlus.