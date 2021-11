Il Corpo bandistico celebra “Santa Cecilia” alla Casa di riposo e in piazza

Il Corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani” ha festeggiato Santa Cecilia, patrona della musica, con il tradizionale doppio appuntamento concertistico: sia alla Casa di riposo “Lazzarelli”, dove gli anziani ospiti sono stati intrattenuti da un’esibizione che ha portato allegria e felicità, sia in Piazza del Popolo.

Nel rispetto della normativa anti-Covid gli anziani hanno potuto seguire l’esibizione della banda comodamente seduti nel grande salone della struttura mentre i musicisti hanno suonato all’aperto marcette e sinfonie sotto la direzione del maestro Vanni Belfiori.

Poi ci si è spostati in piazza per un altro momento musicale nel rispetto sempre delle distanze di sicurezza e con grande attenzione alle raccomandazioni in materia sanitaria.

La giornata si è poi conclusa con una conviviale che ha fatto ritrovare tutti i componenti, vecchi e nuovi, della banda settempedana assieme ai membri del consiglio direttivo guidati dalla presidente Alessandra Aronne.