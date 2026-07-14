Settempeda inserisce in squadra nuovo under: Diego Scocco, mezz’ala, classe 2009

Completare l’organico di prima squadra con alcuni under. Era questo l’imperativo dello staff di mercato biancorosso che è stato molto attivo e il lavoro svolto ha portato in dote un altro colpo. Arriva alla Settempeda il classe 2009 Diego Scocco. C’è soddisfazione tra i dirigenti e da parte di mister Pierantoni per aver portato a casa un ragazzo di talento, di qualità e che promette tanto. Diego in biancorosso potrà crescere e migliorare in una stagione in cui presumibilmente potrà avere spazio e fare esperienza.

Scocco si è messo in luce nella passata stagione con la maglia del Montecosaro (circa 20 presenze in Prima Categoria oltre agli impegni con gli Allievi) tanto da attirare l’attenzione di molti e infatti questa estate è stato cercato da diverse squadre, anche di categorie importanti. Alla fine l’ha spuntata la Settempeda che inserisce in rosa un elemento che tornerà moto utile nelle rotazioni del centrocampo, Scocco è una mezz’ala di ruolo a cui “piace giocare la palla”.

“Mi ritengo abile con entrambi i piedi – dice il ragazzo – e posso fare anche il mediano”.

Sicuramente potrà dare una bella mano a tecnico e compagni. “Sono molto contento di essere qui – aggiunge Diego -. Arrivo in una società importante. La Settempeda mi ha voluto con forza e convinzione e decidere per me è stato semplice. Mi è piaciuto subito tutto: l’ambiente, il presidente, i dirigenti che ho conosciuto, il mister con cui ho parlato. Insomma, sono soddisfatto e sono convinto di aver fatto la scelta giusta”.

“Arrivo alla Settempeda con tanta voglia di fare bene – conclude Diego – proverò a dare il massimo. Sono pronto a fornire il mio contributo alla squadra in modo da poter raggiungere insieme l’obiettivo che la società si è posta, ovvero quello di puntare in alto e di essere protagonista in campionato”.