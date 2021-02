“Chiusa per Covid”: dopo 88 giorni riapre la Pinacoteca

Dopo la pausa imposta dall’emergenza Covid-19 da martedì 2 febbraio torna a riaprire al pubblico la Pinacoteca comunale “Tacchi Venturi”, una delle pochissime raccolte d’arte di tutta l’area del “cratere” sismico rimasta visitabile dopo la devastazione provocata dalle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, ma che la pandemia ha fatto fermare per ben 88 giorni. E’ stata questa la pausa più lunga dalla Seconda Guerra mondiale.

Insieme alla Pinacoteca – sempre da martedì 2 febbraio – porte aperte anche alla mostra “Remo Scuriatti fotografo e pittore”, curata dal professor Alberto Pellegrino e dedicata al grande artista settempedano del Novecento in occasione del 120esimo anniversario della nascita.

L’esposizione vanta ben tre sedi: oltre alle opere presenti nella pinacoteca, e dedicate alla “cerchia” di artisti che furono molto vicini a Scuriatti, si possono ammirare anche quelle riferite alla fotografia e alla prima stagione pittorica dell’artista, nel Palazzo della Ragione Sommaria, e quelle sul paesaggio marchigiano e della serie delle Galattiche, nella chiesa della Misericordia.

Tutte le collezioni d’arte settempedane, essendo la regione Marche in “zona gialla”, saranno aperte solo nei giorni feriali, dal martedì al venerdì, negli orari 9.30–13 (lunedì chiuso). Si consiglia la prenotazione telefonica o online. Per info, ma anche per prenotazioni di visite in altri orari, si possono contattare l’ufficio Cultura del Comune tel. 0733641309 e la Pro loco tel. 0733638414.

Ritarderà l’apertura, per lavori di ristrutturazione interna, il museo archeologico “Giuseppe Moretti” di Castello al Monte.

“Un lento ritorno alla normalità per il mondo della cultura, tra i più colpiti dalle misure restrittive per contenere il virus e che adesso ancora di più ha bisogno del nostro sostegno”, spiega l’assessore comunale alla Cultura e vice sindaco Vanna Bianconi.