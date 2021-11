Ricordate le vittime di Nassiriya a diciotto anni dalla strage

In occasione della Giornata della memoria e del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, la Città di San Severino ha reso omaggio ai militari e ai civili italiani caduti a Nassiriya, in Iraq, a diciotto anni dalla strage.

La commemorazione ufficiale, promossa da Comune e Associazione nazionale Carabinieri, si p svolta al monumento di via Padre Giuseppe Zampa, nel rione Settempeda.

Dopo la cerimonia dell’alzabandiera, deposizione di una corona di alloro, benedizione e recita della preghiera del Carabiniere.

“È importante rendere il doveroso omaggio a chi ha perso la vita in quell’attentato – ha detto il sindaco Rosa Piermattei – e rinnovare il sostegno e la gratitudine a tutti coloro che, anche a rischio della vita, operano nelle aree di crisi, in tante travagliate regioni del mondo”.

Il 12 novembre 2003 un’autocisterna irruppe nella base Maestrale di Nassiriya, una delle due sedi dell’operazione Antica Babilonia, la missione di pace italiana in Iraq. L’autocisterna esplose all’interno della base. Il bilancio fu di 28 morti dei quali 19 italiani e, fra questi, 12 carabinieri.