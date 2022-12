Tutti presenti! Stavolta non sul parquet del palas Ciarapica, lasciato appena 24 ore prima in un clima di grande euforia per la larga vittoria sul Montegranaro Basket, ma davanti alla tavola imbandita di tutto punto del ristorante “Da Nara” di Serripola. I ragazzi della prima squadra della Rhütten San Severino si sono ritrovati come consuetudine per scambiarsi gli auguri di Natale dopo l’ultima giornata di campionato del 2022 con tutto l’entourage tecnico e dirigenziale. È stata ancora una volta l’occasione per festeggiare un gruppo di ragazzi che profondono costantemente il massimo impegno e che, pur senza punte di diamante esterne, all’insegna della linea verde, sono capaci di duellare alla pari con avversarie più titolate. Nonostante qualche addio eccellente ed il ritiro del “Toro”, Roberto Tortolini, rimasto come consulente tecnico in seno alla società settempedana, capitan Andrea Cruciani ed il resto della truppa si sono fatti valere anche quest’anno, dimostrando di aver raggiunto un livello di maturazione tale da meritare il ruolo di formazione di alta classifica del girone A del torneo di serie D. Soddisfatti i vertici societari, dall’attuale presidente Francesco Ortenzi a coach Alberto Sparapassi, continuando con il deus ex machina, il diesse Guido Grillo, e tutti gli altri dirigenti, con il placet del past president Luigi Ciclosi, sempre vicino alle vicende della Rhütten che continua con l’obiettivo di raggiungere, a fine regular season, una buona piazza play-off. Per l’intanto un piccolo dono natalizio a tutti i giovani biancorossi con l’unico neo di aver rimediato una… multa corale nell’aperitivo pre convivio, nella centralissima Piazza del Popolo. Visto il colore della sanzione, un foglio rosa che ricorda il referto gara per i vincitori (agli sconfitti rimane quello giallo), i ragazzi l’hanno presa con filosofia: «Vuol dire che vinceremo ancora molto…».

Luca Muscolini