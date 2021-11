1^ Categoria: la Settempeda perde 2-0 ad Appignano

Gli effetti positivi della prima vittoria in campionato per la Settempeda svaniscono subito nella trasferta di Appignano dove per i biancorossi giunge la quarta sconfitta stagionale in sette giornate. Finisce all’inglese con un 2-0 per i locali che si impongono meritatamente grazie ad una prestazione ottima che conferma valore e qualità di un gruppo che potrà lottare per il vertice anche con ambizioni importanti. Protagonista assoluto il centrocampista Nicola Gagliardini autore di una doppietta. Giornata no per la Settempeda che sbaglia approccio e atteggiamento e in pratica mai è riuscita a stare in partita arrendendosi già nel corso del primo tempo, giocato molto bene dall’Appignanese, quando subisce le due reti decisive che decidono le sorti del match e dove rischia di prenderne altre (fra cui un rigore parato da Palazzetti). Non trascurando l’emergenza continua data dalle molte assenze (oggi ben sette fuori), cosa che comincia ad essere un fardello davvero troppo pesante da sostenere, la formazione di Ruggeri non ha saputo mettere in campo le peculiarità che servono sempre ma in particolare in questo momento di difficoltà, ovvero aggressività, intraprendenza e attenzione. E’ sembrato fin troppo semplice per l’Appignanese gestire palla e affondare i colpi in una difesa distratta e poco ermetica che ha rischiato spesso di capitolare; mentre l’incisività lì davanti è stata assente e poche azioni degne di nota sono da ricordare per i biancorossi che ora dovranno archiviare in fretta il ko e puntare lo sguardo verso i prossimi due turni contro San Claudio (in casa) e Folgore Castelraimondo (in trasferta) che, sulla carta, appaiono già sfide importanti per lasciarsi alle spalle la zona play out.

La cronaca

La Settempeda fa visita all’Appignanese, seconda forza del girone. Biancorossi che affrontano la difficile trasferta rinfrancati dal primo successo e da una classifica migliore, ma bisogna fare i conti con un avversario in forma e lanciatissimo che ha disputato fino ad ora un torneo notevole. Undici tipo per mister Nerpiti che opta per il 4-3-1-2 con Verdolini a muoversi fra le linee dietro alle punte Medei e Aquino. Ruggeri manda in tribuna sette indisponibili e può recuperare qualche elemento come capitan Rossi e Orlandani che con Farroni giostrano in mezzo al campo. Nel modulo 3-5-2 poi ci sono Palazzetti fra i pali, Campilia, Mulinari e Latini in difesa, Del Medico e Botta esterni, Broglia e Sfrappini in attacco. Pronti via e Appignanese che prende in mano le redini dell’incontro gestendo palla e affondando con regolarità. Al 4’ sugli sviluppi di un calcio piazzato Argalia devia al volo da centro area mettendo alto. Al minuto 8 Verdolini imbuca per Medei. Controllo e girata del centravanti che esce debole per la facile parata di Palazzetti. Al 12’ bel triangolo a sinistra dell’area ospite tra Verdolini, che fa sponda di tacco, e Medei che da quasi fondo campo mette all’altezza del dischetto per Tarquini che con il piatto sinistro mette alto una sorta di rigore in movimento. Al 14’ ha una possibilità anche la Settempeda che approfitta, con Del Medico, di un rinvio errato di Serrani che, però, si riscatta subito con una pronta uscita bassa sui piedi di Broglia scattato in area. Al 19’ ripartenza biancorossa con Latini che parte dalla propria trequarti con palla al piede per poi far proseguire Farroni che avanza centralmente. Il giovane numero 10 perde l’attimo per servire uno dei compagni liberi e viene contrastato con pallone che ritorna a Latini che prova a piazzare il destro dal limite ma per Serrani non ci sono problemi. Al 23’ il punteggio cambia. Nicola Gagliardini ci prova una prima volta con il destro che viene respinto con il corpo da Mulinari, poi il numero 8 ci riprova con il sinistro trovando una traiettoria perfetta ed imparabile che manda la sfera sotto l’incrocio dei pali alla destra dell’inerme Palazzetti. Al 32’ l’ex Montanari carica il sinistro da circa 25 metri con Palazzetti che respinge non in perfetto stile né con efficacia con la palla che diventa buona per Medei che però calcia male. Subito dopo lo stesso Medei si lancia sulla destra fino in area per poi calciare in diagonale con Palazzetti che si allunga e smanaccia. Al 40’ il raddoppio è servito. Angolo da sinistra di Montanari che chiama lo schema servendo Medei che si libera a centro area per tirare un destro che Palazzetti ribatte, ma il pallone rimane lì e per Nicola Gagliardini è un gioco da ragazzi spingere dentro.

Prima dell’intervallo un tocco di mano di Del Medico viene ritenuto da rigore. Sul dischetto va Medei che calcia con il destro per la parata in tuffo di Palazzetti. Sulla ribattuta dell’estremo biancorosso torna lo stesso Medei che realizza. L’arbitro Belleggia interviene annullando il possibile 3-0 tra lo stupore generale dato che nessuno è riuscito a capire che tipo di decisione sia stata presa. La versione dagli spogliatoi parla a favore del fischietto fermano che avrebbe detto prima dell’esecuzione del penalty, come da regolamento, che la frazione sarebbe finita al momento del tiro e nessuno avrebbe potuto intervenire successivamente.

La ripresa comincia così ancora sul 2-0 e ci sono subito diversi cambi(4 in sette minuti) con i ritmi che calano di molto, anche perché l’Appignanese entra in gestione e controllo con la Settempeda invece incapace di reagire e di trovare soluzioni offensive concrete. Al 14’ ci prova dalla distanza Del Medico con un tiro bloccato da Serrani ma è un fuoco di paglia. I locali pungono di rimessa con il neo entrato Raimondi che viene lanciato a campo aperto. L’attaccante resiste a Mulinari e poi prova il rasoterra in diagonale che esce di poco. Poco dopo fa tutto da solo Edoardo Gagliardini che parte centralmente e, dopo essere entrato in area, tenta il rasoterra che Palazzetti ferma in tuffo. Intorno alla mezzora una deviazione di Sfrappini da centro area manda la palla a spiovere sotto la traversa con Serrani attento e pronto a toccare in corner. Nella fase conclusiva del match la Settempeda cerca di fare di più e si porta in avanti con più frequenza (in campo più giocatori offensivi tra cui Borioni e passaggio al 4-3-3). Malgrado i tentativi di Ruggeri le cose non cambiano e non arrivano occasioni vere e proprie e il match giunge stancamente al termine decretando lo stop per i biancorossi e un bel successo per i locali.

Il tabellino

APPIGNANESE-SETTEMPEDA 2-0

MARCATORI: 23’ e 39’ pt Nicola Gagliardini

APPIGNANESE: Serrani, Stura, Montanari, Gagliardini Edoardo, Picchio (1’ st Compagnucci), Argalia, Tarquini, Gagliardini Nicola (5’ st Guerrero), Medei (25’ st Carboni), Verdolini (7’ st Raimondi), Aquino (42’ st Coppari). A disp. Maccari, Ciavattini, Doga, Giulianelli. All. Nerpiti

SETTEMPEDA: Palazzetti, Del Medico (46’ st Crescenzi), Botta, Latini, Campilia, Mulinari(23’ st Panicari), Orlandani (25’ st Gega), Rossi (42’ st Pierandrei), Sfrappini, Farroni, Broglia (4’ st Borioni). A disp. Scattolini, Sparvoli, Falistocco, Corna. All. Ruggeri

NOTE: spettatori 100. Ammoniti: Sfrappini. Angoli: 7-3 per l’Appignanese. Recupero: pt 4’, st 5’.

RP