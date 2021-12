Il grande “Cuore della pallanuoto” batte forte per i nonnini della “Lazzarelli”

Ha vinto la solidarietà. Al termine della 2^ edizione del “Cuore della pallanuoto” dell’8 dicembre, manifestazione che ha coinvolto alla piscina Blugallery di San Severino sei formazioni di serie C, sono infatti stati donati i proventi del torneo, 1.000 euro, alla Casa di riposo Lazzarelli di San Severino. «Non sarà facile andare avanti con tutti i problemi che ci arreca l’emergenza pandemica”, ha detto il presidente del Blugallery Team, Gianluca Pecchia, al momento della premiazione presieduta dal sindaco Rosa Piermattei, intervenuta con l’assessore allo Sport, Paolo Paoloni, con la rieletta presidente della Casa di riposo Teresa Traversa e con i consiglieri dell’ente Alberto Pancalletti e Americo Eugeni.

“Pensando comunque positivo – ha aggiunto Pecchia – abbiamo voluto ricordare, col supporto di Blumar di Mario Vissani, che ha offerto i premi della lotteria, e con il grande impegno logistico del nostro Giannicola Pontoni in fase di realizzazione dell’intera manifestazione, una fascia debole della nostra città, quella dei nonnini ospiti della Lazzarelli, per la quale da tempo avevamo in mente un’iniziativa benefica».

Il primo cittadino ha ringraziato di cuore tutti gli atleti e lo staff del Blugallery Team sottolineando «l’importanza di genitori e nonni, autentica memoria storica della nostra città. Fa davvero piacere che siano ricordati».

«Il mondo dello sport e il nuoto in particolare – ha aggiunto Paoloni – sono una bella realtà del nostro centro. L’iniziativa fa onore ai protagonisti scesi in vasca».

«Riceviamo la vostra donazione con piacere – ha concluso la presidente Traversa – perché alla Lazzarelli siamo in costante necessità di materiale utile. Il fatto che stavolta l’aiuto sia venuto dal mondo dello sport ci rende fieri. Un grazie di cuore agli organizzatori da parte di noi amministratori e dei tanti ospiti della struttura».

Al termine della kermesse l’ha spuntata il Moie che ha battuto in finale Jesi 8-3. Terzo posto per il Blugallery A che nel derby ha avuto ragione del settetto B per 9-6; in quinta piazza Fermo, sesto il Pescara.

Luca Muscolini