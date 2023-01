La Rhütten non riesce a ribaltare il verdetto dell’andata e anche sul parquet maceratese deve cedere alla leader Basket Macerata, che si impone per 79-44 in virtù di un quarto d’avvio strepitoso a cui i biancorossi di coach Sparapassi non riescono a replicare a dovere. «Macerata – ammette il diesse settempedano, Guido Grillo – ha dimostrato di essere la formazione più forte del campionato con una rosa ampia e ben assortita nei vari ruoli. Era difficile portarla a casa, soprattutto vista l’assenza degli infortunati Severini e Ortenzi, ma sicuramente ci aspettavamo un approccio diverso alla partita. L’inizio è stato da incubo. A poco più di un minuto dalla fine del quarto d’avvio lo score era di 17-0. 6 punti nell’ultimo minuto ci hanno portato sul -14: 20-6. Nel secondo periodo abbiamo reagito, riportandoci sul -8 con palla in mano. Una palla persa con successivo contropiede e due bombe di Tiberi e Montanari hanno però riportato subito Macerata sul + 16: 42-27 all’intervallo lungo». Il trend non è mutato nel secondo tempo. Macerata ha sempre tenuto il vantaggio conquistato nel primo quarto, andando addirittura ad incrementarlo: 61-37 al 30’ e 79-44 a fine gara. «Ci poteva stare una sconfitta a casa della capolista che rimane a punteggio pieno dopo 14 gare – ammette Grillo – ma era lecito attendersi una maggiore determinazione da parte nostra. Non bisogna comunque abbattersi – il diesse biancorosso rincuora la truppa – perché il calendario prevede al prossimo turno due scontri diretti importanti: Pedaso-Macerata e Montegranaro-Fermo, mentre noi avremo sulla carta un impegno più agevole, in casa, con il fanalino di coda Grottammare ancora a caccia della prima vittoria. C’è la possibilità di riagganciare Pedaso al secondo posto. Sono rimaste 4 gare alla fine della prima fase, 3 in casa e la trasferta, quest’ultima seppur insidiosa, di Matelica – conclude Grillo -, quindi le possibilità di chiudere al secondo posto alle spalle di Macerata prima della fase ad orologio rimangono intatte, sperando magari di recuperare gli infortunati». Sabato 4 febbraio, alle 18.00, Rhütten-Grottammare al palas Ciarapica di San Severino.

BASKET MACERATA-RHÜTTEN SAN SEVERINO 79-44

BASKET MACERATA: Ciccoli, Spina 3, Tiberi 23, Severini 8, Mogetta 10, Sorichetti n.e., Torresi, Formentini 2, Core 3, Nardi 11, Montanari 17, Illuminati 2. All. Brachetti

RHÜTTEN: Magnatti 2, Buttafuoco, Grillo n.e., Cruciani 6, Potenza 8, Uncini 3, Della Rocca, Gharbi, Massaccesi 11, Fucili 10, Cantani n.e., Strappaveccia 4. All. Sparapassi

NOTE: parziali 20-6, 22-21, 19-10, 18-7; progressivi: 20-6, 42-27, 61-37, 79-44; usciti per 5 falli Formentini e Illuminati (Macerata).

Luca Muscolini