Tennis Club, ultimati i lavori per la nuova superficie in erba sintetica del campo 3

Il Comune ha portato a termine un intervento di riqualificazione, con la realizzazione di una nuova superficie in erba sintetica di ultima generazione, del campo da tennis numero 3 presso il polo sportivo comunale di via Campo Fiera, gestito dall’Asd Tennis Club San Severino Marche.

L’opera, che ha richiesto una spesa di 30 mila euro per il solo rifacimento del manto in sintetico, rientra in un piano più ampio di manutenzione straordinaria dei terreni da gioco che prevede la riqualificazione anche di altri due campi del complesso sportivo per un investimento complessivo di 70 mila euro che sarà finanziato grazie a un mutuo ottenuto con il bando “Sport Missione Comune” presso l’Istituto per il Credito sportivo e culturale.

Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, e l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, hanno espresso grande soddisfazione per l’intervento: “Questo nuovo intervento ci permette di proseguire con l’opera di miglioramento dei campi da tennis e della struttura comunale di via Campo Fiera, un impianto fondamentale per la comunità e per gli appassionati di questo sport. Continueremo a investire su quello che per noi è un settore di vitale importanza, che porta benefici non solo fisici ma anche sociali, promuovendo valori importanti per i giovani e per l’intera collettività. Il sostegno dell’Icsc è stato cruciale per interventi come questo, che migliorano la qualità dei servizi e la fruibilità delle strutture”.

Il complesso di via Campo Fiera ospita in totale quattro campi, due indoor e due outdoor. Completato il campo numero 3, i lavori di manutenzione straordinaria proseguiranno nelle prossime settimane per portare a termine il rifacimento dei due campi scoperti in resina acrilica in modo da offrire agli appassionati di tennis strutture all’avanguardia.