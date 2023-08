Lunedì 28 agosto, con ritrovo al palasport “Ciarapica” alle ore 19, la Sios Novavetro inizia la preparazione in vista del prossimo campionato di serie B maschile di pallavolo agli ordini del riconfermato coach Adriano Pasquali.

L’obiettivo della società è mantenere la categoria grazie a una formazione che punta sull’esperienza di alcuni giocatori importanti e la freschezza atletica di giovani promettenti.

Il colpo grosso sul mercato – messo a segno dal diesse Giovanni Soverchia – è quello che risponde al nome di Michele Morelli, lo scorso anno alla Med Store Tunit Macerata in A3.

Classe ‘91, l’opposto vanta una lunga carriera costruita tra Superlega e serie A2; il suo palmares include una Champions League e una Junior League vinte nel 2011 con la Itas Trentino. In passato ha giocato anche con Loreto, Molfetta, Cantù, Castellana Grotte (dove nel 2014-2015 ha vinto il premio “A. Kuznetsov” come miglior realizzatore dell’A2), Spoleto, Grottazzolina e Mondovì. Inoltre Morelli ha vissuto un’esperienza all’estero, in Qatar, con l’Al Gharafa, prima di tornare in Italia per l’Abba Pineto in A3 e poi per l’Aversa (stessa serie). Ora da Macerata passa a San Severino.

L’altro importante colpo di mercato è quello legato al ritorno a casa del centrale Alex Molinari, classe 1990, settempedano doc, già elemento di spicco della Pallavolo Macerata, del Loreto e del Volleyball Foligno.

Gli altri volti nuovi sono Luca Paolucci, Federico Magnanini e Francesco Corradini. Accanto a loro ci saranno i riconfermati Lorenzo Muscolini, Gabriele Marinozzi, Andrea Petrocchi, Gaetano Rizzuto e Lorenzo Plesca.

Il secondo allenatore e preparatore atletico sarà invece Giulio Marzi, che prende il posto di Fabio Broietti, al quale, costretto a lasciare per motivi personali, giungono i ringraziamenti della società per l’ottimo lavoro svolto in queste due stagioni al fianco di coach Pasquali.