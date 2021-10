Week end di Giovanni Sala a San Severino, ospite del Gruppo “2 ruote 1 motore”

Il Gruppo “2 ruote 1 motore” ha invitato a San Severino il pluricampione mondiale di enduro Giovanni Sala – per gli amici Gio’ -, partecipante a numerose Dakar assieme allo scomparso Meoni. Oggi è uomo immagine Ktm e Acerbis, ma soprattutto resta un grande “modello” di sport e passione per quanti amano la moto e, in particolare, il fuoristrada su due ruote.

Gio’ in due giorni ha scorrazzato per i nostri sentieri a bordo della sua Ktm 890 rimanendo entusiasta delle nostre colline: dal piccolo borgo di Crispiero a Elcito, fino ad arrivare al castello di Pitino. Posti che gli sono rimasti nel cuore e che si adattano perfettamente al mototurismo.

Numerosi sono stati i riders arrivati da diversi posti della regione – e persino da regioni limitrofe – per condividere con lui un’esperienza in moto e trascorrere insieme qualche ora da incorniciare.

Giovanni Sala a Elcito Giovanni Sala a San Severino Fabio Baccifava, presidente di “2 ruote 1 motore” e altri amici del Gruppo a cena con Gio’ Sala





Così Giovanni Sala, nella sua “due giorni” settempedana, ha alternato monti di enduro a aneddoti che solo un campione di sport e di vita può avere nel suo bagaglio.