Elisabetta Antonini inaugura prima clinica del dimagrimento

E’ la prima clinica del dimagrimento centro Diètnatural ad aprire i battenti a Macerata. La nuova attività è stata avviata, in via Roma al civico 222, dalla dottoressa Elisabetta Antonini, laureata in Scienze degli alimenti alla Politecnica delle Marche.

Al taglio del nastro è intervenuto anche l’assessore allo Sviluppo economico del Comune di Macerata, Laura Laviano.

La clinica del dimagrimento Diètnatural si occupa di benessere accompagnando i clienti in un percorso di consulenza, anche attraverso integratori alimentari naturali made in Italy, frutto dell’unione tra l’expertise nel campo della dietetica e della ricerca nei laboratori Erfo.

Il lockdown e i nuovi stili di vita imposti dalla pandemia hanno inciso molto sulla dieta degli italiani e tante persone hanno deciso di fare ricorso agli integratori per combattere cattive abitudini e alleviare lo stress. Da qui l’idea di inaugurare la clinica del dimagrimento centro Diètnatural.

“I chili di troppo – dice con un sorriso la dottoressa Antonini, che risiede a San Severino – d’ora in avanti avranno i minuti contati”.