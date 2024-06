Basket, pranzo di fine stagione con le novità per il prossimo campionato

Stavolta rilassati, senza l’assillo dell’avversario da battere, davanti ad una buona tavola, tra aneddoti e sfottò. Si è consumato all’insegna di una conviviale allegria, nello splendido scenario all’aperto del ristorante Due torri del vice presidente Paolo Severini, il pranzo di fine stagione agonistica per la Rhütten Basket San Severino che, grazie ad un finale di campionato in crescendo, è riuscita a centrare il traguardo play-off dopo aver scacciato lo spettro dei play-out di serie D. Tra un’appetitosa portata ed un brindisi (particolarmente gradito il “bottiglione” da 3 litri di un rosso della Cantina dei Colli Ripani) sono state svelate anche notizie interessanti per la prossima stagione.

Ad affiancare il riconfermato vertice presidenziale composto dal numero uno Francesco Ortenzi e dal vice Paolo Severini resteranno i vari consiglieri attivi Luigi Fucili (segretario), Enrico Scarponi ed il già presidentissimo Luigi Ciclosi, ma è dallo staff tecnico che emergono le news di maggior spicco.

A spalleggiare il riconfermato coach della formazione maggiore Samuele Campetella, che avrà in cura anche l’Under 14 ed il vice Thomas Roccetti, supportati dal consulente tecnico Roberto “Toro” Tortolini, ci saranno, oltre a Guido Grillo, vicino come sempre alla prima squadra ma per la prossima stagione responsabile di un settore giovanile dai numeri sempre più interessanti, il nuovo diesse Gabriel Cingolani e la new entry Alain Strappaveccia, consigliere responsabile della formazione di serie D e padre del “cecchino” Mattia che farà il paio con il riconfermato Alessio Sorci, chioccia della formazione maggiore per la quale la società biancorossa è alla ricerca di un paio di innesti.

Riconfermato lo storico main sponsor Rhütten, il sodalizio presieduto da Francesco Ortenzi ringrazia anche gli altri marchi amici della palla a spicchi settempedana: Oasi del Gusto, La Pizzeria, Btm, LK Ristoro, Smoke, Pasta Italia, Le Bocce, Potenza Infissi, Thermo-Tech, Acconciatore Sbick, Autofficina Mengoni Srl, Bar Centrale, CPM, Falcioni Srl e Vipa Gomme. Il pranzo si è concluso con lo scherzoso proposito – ma mica tanto… – di vincere il campionato di serie D nel giro di un paio d’anni!

Luca Muscolini