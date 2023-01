Non c’era modo migliore di iniziare il 2023 per la San Severino Volley. Infatti, sabato 7 gennaio sono scesi in campo i ragazzi della Sios Novavetro e le ragazze della Tormatic ed entrambe le formazioni hanno vinto le rispettive partite portandosi a casa il bottino pieno.

I ragazzi della Sios Novavetro hanno vinto per 3-0 il big match contro la Farmacia Amadio RSV, squadra sambenedettese che, prima di questa partita, si trovava in seconda posizione in classifica a 4 punti di distacco proprio dai settempedani. I gialloblu sono scesi in campo con una determinazione incredibile, affrontando a viso aperto l’unica squadra che in due anni di serie C non erano mai riusciti a battere. La partita si è fin da subito incanalata nei giusti binari, con i padroni di casa che hanno sempre tenuto in mano il pallino del gioco e non hanno mai permesso agli avversari di entrare in partita. Dunque, una gara perfetta, probabilmente la migliore giocata dai ragazzi di coach Pasquali dall’inizio della stagione, che permette ora di guardare la classifica con il sorriso e di continuare a sognare in grande.

Stessa sorte per la Tormatic San Severino, che apre alla grande l’anno con una vittoria per 3-1 contro l’ Asd Pallavolo Castelferretti e conquista 3 punti importantissimi per la loro classifica portandosi in quinta posizione solitaria. Le ragazze gialloblu hanno espresso alla grande il loro valore e, nonostante qualche sbavatura di troppo nel secondo set, hanno dominato la partita per larghi tratti e hanno portato a 2 il numero di vittorie consecutive.

I prossimi appuntamenti saranno per entrambe le formazioni il 14 gennaio, quando la Sios Novavetro giocherà di nuovo in casa, al palasport Ciarapica, contro Banca Macerata, mentre la Tormatic andrà in trasferta in quel di Ancona per provare a fare il colpaccio contro la capolista solitaria del girone Sistema X Collemarino.

d. b.