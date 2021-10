Rione Settempeda: volontari all’opera per ripulire aree verdi e percorso pedonale

La giornata ecologica “puli-amo il Rione Settempeda” – nata da un’idea del Comitato di quartiere per sensibilizzare i cittadini ad aver cura della propria città – ha radunato stamattina 11 volontari di San Severino e un volontario di Macerata, i quali si sono rimboccati le maniche e hanno ripulito le aree verdi presenti nel rione per poi continuare verso il percorso pedonale che porta all’area archeologica di Settempeda.

In tutto sono stati raccolti 12 sacchi di immondizia, un paraurti rotto di un’auto, una tinozza in plastica di quelle usate per la vendemmia, una vecchia serranda in plastica per finestra, un pezzo di materiale utilizzato per il cappotto termico, oltre a tante bottiglie di vetro.

Il Comune ha contribuito con sacchi e guanti per i volontari.

“Ora che è stato ripulito tutto con molta cura – dice il presidente del Comitato, Daniele Prato – invitiamo a lasciare in ordine per chi gode di questi spazi. La raccomandazione è anche in vista della prossima festa di Halloween, quando di solito i ragazzi fanno esplodere i botti lasciando a terra i residui… Sarebbe bello rimanere a mani vuote durante la prossima giornata ecologica: basterebbe che tutti noi facessimo la nostra piccola parte. Intanto un sentito ringraziamento va a tutti i volontari che oggi sono intervenuti”.