‘Marche InVita’ a San Lorenzo: il concerto ‘Sacrale’ in basilica

La basilica di San Lorenzo in Doliolo, sabato 16 ottobre, ospita l’ultimo dei tre concerti di “Sacrale” nell’ambito del progetto Marche InVita, lo spettacolo dal vivo per la rinascita dal sisma sostenuto da Regione Marche, Amat e Mibac. La serata (ore 21) è promossa in collaborazione con il Comune e con I teatri di Sanseverino.

Protagonisti Marco Fagotti e Giovanni Ferri, due artisti marchigiani cui si aggiungono dal vivo Simone Giorgini al contrabbasso e Francesco Savoretti alle percussioni. L’opera viene eseguita all’interno di un luogo sacro di grande suggestione utilizzando strumentazione tradizionale e tecnologie all’avanguardia. Il pubblico, posto all’interno di uno spazio acustico circolare, si troverà immerso nell’evento sonoro e vivrà una esperienza di ascolto nuova e coinvolgente.

“Sacrale” racconta, con la musica, le tappe di un percorso di evoluzione spirituale in cui l’esperienza della rinascita interiore coincide, in questo caso, con quella drammatica e umana della ricostruzione post-sisma che attraverso il lavoro sul suono, viene trasfigurata e restituita ad una dimensione sacra, dove ritrovare il senso di se stessi e delle cose che si sono perdute.

“Sacrale” è un concerto aumentato che attraversa “7 stanze sonore” e racconta i passaggi di un percorso di evoluzione spirituale. Simbolicamente questo percorso si snoda all’interno di una struttura immaginaria che è per metafora il luogo – condizione da cui si parte e il luogo-condizione a cui si arriva ad un livello superiore. Ad ogni stanza corrisponde uno stato interiore che il suono cerca di descrivere nella sua essenzialità e nella sua particolarità. Ne scaturisce una tessitura compositiva profonda ed emozionale capace di trasformare il concerto in una occasione meditativa, di relazione speciale con il pubblico presente.

Il concerto è a ingresso gratuito ma con prenotazione obbligatoria e per persone munite di green pass.

