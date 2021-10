Unione montana: opere idraulico-forestali per 230 mila euro

Ammonta a 230 mila euro l’importo totale di alcune opere di sistemazione idraulico-forestale che l’Unione montana di San Severino ha portato a termine nei Comuni di Apiro, Cingoli e Matelica.

Nel Comune di Apiro si è provveduto alla sistemazione delle erosioni spondali e alla ripulitura dell’alveo del fosso delle Pianole. Le opere, per un importo di 60 mila euro, sono state affidate alla ditta Progeco Srl con sede a Muccia.

A Cingoli, grazie all’intervento dell’Unione montana, è stato sistemato il versante in frana della strada demaniale del fosso San Bonfiglio. I lavori, per un importo di 100 mila euro, sono stati in questo caso affidati all’impresa Rock & River Srl di Visso.

Infine a Matelica opere per 70 mila euro hanno interessato le sponde e l’alveo del fosso di Braccano. L’appalto è stato affidato alla Progeco Srl di Muccia.

Tutti i cantieri sono stati seguiti dal geologo Alessio Acciarri di Campofilone e dai tecnici del settore Lavori pubblici, Urbanistica e Ambiente dell’Unione montana.