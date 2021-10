Polisportiva Serralta: Patrizio Giorgi vince il titolo regionale

“Sono felicissimo. Ho potuto correre su di un percorso pianeggiante che mi si addice particolarmente e sono riuscito ad impormi in solitaria avendo la meglio su tutti i rivali. E’ il mio primo successo importante che corona il lavoro di questi mesi e completa un percorso fatto di tante gare e alcune vittorie nella mia categoria. Un grazie a tutti coloro che mi seguono e mi danno supporto, in particolare alla società di Serralta”.

E’ il commento di Patrizio Giorgi (classe ’65) alla grande giornata vissuta a Porto Sant’Elpidio nella gara che ha dato all’atleta settempedano il titolo regionale. L’appuntamento su di un tracciato di 10 km e riservato alla categoria 55/60 anni, assegnava il titolo in gara unica e il portacolori della squadra podistica gialloblù ha fatto la solita impeccabile condotta: partenza di studio e di attesa per poi accelerare e arrivare da solo al traguardo staccando gli avversari (il secondo è giunto distanziato di 40 secondi). Braccia alzate per Giorgi e soddisfazione doppia, dato che la vittoria non è stata solo di tappa, ma dal sapore unico e molto più importante grazie al titolo regionale che rende perfetta la stagione per il corridore di Serralta.

RP