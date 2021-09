Settimana europea dello sport: una camminata con “Lidmo”

In occasione della Settimana europea dello sport, iniziata il 23 settembre e terminata oggi, giovedì 30 settembre, si è svolta a San Severino una camminata sportiva con partenza dal supermercato Coop Alleanza 3.0 in via Virgilio da San Severino.

La manifestazione è stata realizzata nell’ambito dell’iniziativa “Lidmo – Libertà di movimento” che rientra nelle attività del bando del progetto “Marche_active@net – Al tempo del sisma” realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.

Nutrito il gruppo dei partecipanti, come si può vedere dalla foto scattata alla partenza.

“Lidmo – Libertà di movimento” è un progetto realizzato nel territorio dell’Ambito sociale territoriale 17 dall’U.S. Acli Marche Aps, in collaborazione con Asd Nordic Walking Green, Asd Scacchi La Torre Smeducci, Avom Odv, Comune di Pioraco e U.S. Acli provinciale di Macerata.

Lanciata nel 2015 dall’Unione europea, ogni anno dal 23 al 30 settembre la Settimana europea dello sport promuove lo sport e gli stili di vita sani e attivi al fine di incrementare il benessere fisico e mentale dei cittadini europei.