3^ Categoria: Serralta debutta in trasferta contro il Castelraimondo-Camerino

Esordio in trasferta sul campo del Castelraimondo-Camerino e prima in casa contro lo Sforzacosta. Il calendario di Terza Categoria ha riservato al Serralta questi primi due impegni che daranno il via al campionato. Sono 14 le formazioni del girone E in cui i gialloblù sono stati inseriti. Si parte il fine settimana del 9-10 ottobre e si terminerà il 30 aprile (pausa invernale dal 15 gennaio al 5 febbraio). Il girone di andata vedrà l’undici di Francescangeli giocare sette partite in casa (il venerdì alle ore 21) contro Sforzacosta, Pievebovigliana, Corridoniense, Union Potenza Picena, Colbuccaro, Promos Montefano, Camporotondo; sei invece le trasferte che verranno affrontate contro Castelraimondo-Camerino (venerdì 8 ottobre ore 20.30), Academy Civitanovese, Corridonia, Lorese, Boca Civitanova, Amatori Appignano.

Il Serralta si presenta al via con un gruppo giovane che è stato capace in passato di fornire belle prestazioni tenendo testa a tutte le avversarie con in più un gioco piacevole che testimonia l’ottimo lavoro fatto dal tecnico e dai suoi ragazzi. L’obiettivo è quello di continuare su questa strada cercando anche di crescere con la consapevolezza di poter far bene contro tutti i rivali. La squadra, che ha iniziato al meglio gli impegni ufficiali, in Coppa Marche passaggio del turno possibile dopo il successo con l’Appignano (match di ritorno questo venerdì), può ambire a un campionato importante che potrebbe riservare scenari più che interessanti le per le zone alte della classifica.

RP