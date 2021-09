Lunedì 4 ottobre parte il nuovo corso per volontari della Croce rossa

Ascoltare, amare, credere, dare, ricevere, giocare, volare, sorridere, fare di più… In più ci sei tu.

E’ lo spot della Croce rossa italiana che accompagna la nuova campagna nazionale di adesione alla “Cri” lanciata per aprire le porte a nuovi volontari.

Anche il Comitato di San Severino, presieduto da Elena Amici, ha ripreso le parole e la bella immagine della campagna lanciando a livello locale il nuovo corso di formazione “Diventa anche tu volontario”.

La presentazione del corso ci sarà lunedì 4 ottobre, alle ore 21, nella sede della Croce rossa in via Brodolini: tutti possono partecipare per capire le modalità di svolgimento del corso stesso che prevede anche una parte online, da remoto.

In ogni caso per ulteriori informazioni e iscrizioni ci si può rivolgere al numero 333 4680268 oppure consultare il sito www.gaia.cri.it.