“Insieme per San Severino” e Antognozzi: “Sì al confronto”

Noi di “Insieme per San Severino” accettiamo volentieri la sfida di Francesco Borioni, siamo pronti al confronto”. Lo dice Tarcisio Antognozzi, candidato sindaco della lista civica orientata verso il centrodestra, in risposta all’idea di organizzare in città un dibattito a tre in vista delle elezioni di domenica 3 e lunedì 4 ottobre.

La proposta, come riferito nel precedente articolo, è venuta da “San Severino futura” e dal candidato Borioni.

“Vi è necessità di fare su alcuni importanti aspetti di questa campagna elettorale – dice Antognozzi – perché circolano voci imprecise, a volte persino diffamatorie. Un dibattito aperto, leale, fra noi tre candidati sindaci è sempre più necessario per fare luce sulle questioni come Assem, viabilità, sanità, turismo, sport, ricostruzione, investimenti. Non si parla mai di visione strategica in relazione alla nostra città. E’ giusto che i cittadini possano ascoltare dal vivo le progettualità che abbiamo in mente e avere i chiarimenti su tutti gli aspetti fondamentali che riguardano il futuro della città. Speriamo che anche il sindaco uscente accetti ora il confronto”.