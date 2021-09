Babel Garden: oltre 200 persone fra musica, arte e solidarietà: raccolti fondi per Lucas

Domenica 29 agosto si è tenuta la prima edizione del Babel Garden al campo sportivo “Don Orione” e ha contato la presenza di oltre 200 persone ben distanziate nelle postazioni preparate dall’associazione Noa Noa. La serata prevedeva l’esibizione di tre band (in ordine Hapnea, Lagoona e I Brema) e il dj set Djana e Kurt Co Beni.

Oltre alla musica, al Babel Garden vi era la possibilità di poter assistere alla mostra “Al Femminile” delle artiste settempedane dell’associazione del Colle, insieme alle tele esposte a Palazzo Reale di Giuliano Grittini.

L’evento musicale è stato accompagnato dalla presenza dei ragazzi delle Bocce, con il loro menù dedicato e con la loro carica.

L’evento è stato sia un momento di spensieratezza e di ritorno alla normalità per la comunità settempedana, sia un momento di solidarietà per Lucas. Infatti, all’ingresso si poteva trovare la cassetta delle offerte il cui ricavato andrà a sostenere la terapia sperimentale per Lucas Silvestro.

Un momento della serata

