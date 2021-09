La lista che sostiene Tarcisio Antognozzi come candidato sindaco si chiama “Insieme per San Severino” e questi, in ordine alfabetico, sono i candidati al Consiglio comunale:

Alessandra Albani

Sandra Alessandrelli

Cinzia Anibaldi

Debora Bravi

Gino Caciorgna

Gabriele Codoni

Tiziana Gazzellini

Benedetta Losavio

Elisa Marini

Simone Meschini

Andrea Migliozzi

Gabriele Pacini

Alberto Pilato

Ndricim Popa

Roberto Ranciaro

Leonardo Simoncini