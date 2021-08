Transenne ai Giardini, presto l’abbattimento del chiosco e l’avvio dei lavori

Transenne ai Giardini pubblici per l’avvio dei lavori di abbattimento del vecchio chiosco e rifacimento di una nuova struttura di circa 140 metri quadrati per un importo di 163 mila euro. Le opere sono state affidate alla ditta La Dorica costruzioni di Casoria. Il Comune utilizzerà per finanziare il progetto i fondi derivanti dalla vendita dell’area verde al rione Settempeda dove in questi giorni sono partiti i lavori di costruzione del nuovo Eurospin, dopo la demolizione del vecchio edificio dell’ex “Cervigni abbigliamento” e l’abbattimento degli alberi presenti nell’area in cui saranno realizzati i parcheggi a servizio del supermercato.

Tornando ai Giardini pubblici, dunque, non sono bastate le oltre 600 firme raccolte dai cittadini per evitare l’intervento. Né la presa di posizione contraria delle opposizioni, né gli accorati appelli dell’architetto Luca Maria Cristini, che ha scritto pure alla Sovrintendenza per scongiurare l’eliminazione del manufatto esistente. A breve entreranno in azione le macchine demolitrici e uno dei luoghi più intimi della città, che appartengono al vissuto giovanile di molti settempedani, rimarrà solo un ricordo.