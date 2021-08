“Sibillini e dintorni”: passerella di auto storiche in piazza

Sono scampate alla pioggia le due tappe di “Sibillini e dintorni” – evento itinerante dedicato alle auto d’epoca – previste a San Severino e Montelupone. Venerdì gli equipaggi hanno raggiunto Piazza del Popolo per essere accolti dal sindaco Rosa Piermattei, dall’assessore alla cultura Vanna Bianconi e dall’assessore al turismo e alle attività produttive Jacopo Orlandani.

Una volta parcheggiati i bolidi in piazza, e lasciati all’ammirazione dei presenti, per i partecipanti si sono aperte le porte di Palazzo Servanzi Confidati per una visita al Museo della guerra e al Museo del territorio, con “Memorie di una terra” in mostra fino al 24 ottobre. Quindi, “tappa” in pinacoteca e foto di gruppo in piazza con il drone. dopodiché la partenza per Montelupone e Macerata.

“La nostra iniziativa (giunta alla 13^ edizione; ndr) vuole contribuire alla promozione del territorio – spiega Massimo Serra della Scuderia Marche-Club di motori storici – e sostenere la ripresa contribuendo al rilancio del turismo nelle nostre zone. Anche quest’anno hanno risposto centinaia di persone da tante parti d’Italia e nel corso della tre-giorni – a Serravalle, San Severino, Montelupone e Macerata – chi viaggia con noi rimane conquistato dalla bellezza dei borghi, dalla natura rigogliosa, dall’arte diffusa, dall’enogastronomia. Un obiettivo che possiamo dire raggiunto grazie anche alla preziosa collaborazione dei partner istituzionali, quest’anno i Comuni di Macerata, San Severino e Montelupone come pure l’Assemblea legislativa regionale delle Marche, che sono al nostro fianco”.