Festival blues al Castello: quattro serate dal 18 al 21 luglio

Dal 18 al 21 luglio San Severino ospita, nel magnifico scenario di Castello al monte, sotto la Torre degli Smeducci, quattro serate con artisti internazionali ospiti della 33esima edizione del San Severino Blues Marche Festival.

Il 18 luglio Bob Malone, virtuoso pianista soul di John Fogerty, salirà sul palco dopo aver suonato con Bruce Springsteen, Ringo Star, Jackson Brown, ZZ Top, Al Green e con la sua band nei più importanti festival, tra i quali Umbria Jazz e Glastombury. Sarà lui ad aprire per il format Marche Blues Connection la Bluetime Blues Band.

Il 19 luglio l’armonicista Fabio Treves festeggerà i 50 anni della sua Treves Blues Band. Ha suonato nei dischi di Roberto Vecchioni, Eugenio Finardi ed altri famosi artisti italiani e con tanti artisti internazionali tra i quali Robben Ford, Charlie Musselwhite, Billy Gibbons, James Cotton. Unico artista italiano ad aver suonato con il mitico Frank Zappa, ha aperto i concerti italiani 2015 dei Deep Purple e di Bruce Springsteen al Circo Massimo di Roma nel 2016.

Il 20 luglio Selwyn Birchwood, chitarrista americano, star emergente definita “il futuro del blues”, sarà il protagonista del terzo di quattro concerti. Vincitore del Blues Music Award 2015 per il miglior album dei nuovi artisti, presenterà “Exorcist”, mix di blues profondo, rock psichedelico, funk ballabile e dolce soul, schizzato al primo posto della classifica Bilboard Blues Album. Birchwood ha aperto i concerti di Buddy Guy e Robert Cray e suonato in grandi festival ed eventi come Montreux Jazz e Chicago Blues Fest e nella crociera mediterranea Rhythm & Blues di Joe Bonamassa. Aprono per Marche Blues Connection i Flamingo, che presentano il loro primo disco.

Il 21 luglio sarà infine la volta dei The Cinelli Brothers, la band londinese fresca vincitrice dell’UK Blues Awards 2024 quale migliore band dell’anno. Avevano già vinto l’UK Blues Challenge 2022 e nel 2023, dopo il 3° posto all’European Blues Challenge e il 2° all’International Blues Challenge di Memphis (USA), sono stati invitati da Joe Bonamassa alla sua crociera Blues. Il loro originale soul-blues contemporaneo ha conquistato dal vivo tanti giovani in festival europei e americani. Aprono i The Rootworkers, sempre per Marche Blues Connection.

I concerti iniziano alle ore 21, con un ingresso di 15 euro a sera e un abbonamento cumulativo di 50 euro acquistabile alla cassa ma anche online, insieme ai biglietti singoli, su vivaticket.com e nelle biglietterie fisiche Amat della regione.

L’Amministrazione comunale mette a disposizione per raggiungere Castello al monte un bus navetta, che dalle ore 20, a ciclo continuo, partirà dalla fermata autobus di via Ercole Rosa, di fronte alla chiesa di San Domenico.

Il Festival da molti anni è una rete che coinvolge altre località e dopo l’evento di apertura, a Pollenza (14 luglio) proseguirà fino al 14 agosto nei Comuni di Esanatoglia, Cupramontana, Gagliole, Cingoli e Matelica. La direzione artistica è, come sempre, a cura di Mauro Binci.

Infoline 339.6733590

Iat Pro loco 0733.638414