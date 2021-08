Maltempo: niente corteo per Santa Margherita, confermata la messa a San Domenico

Annullato per il maltempo il corteo di auto che stasera (sabato 28 agosto) avrebbe dovuto riportare l’urna di Santa Margherita dalla chiesa di San Domenico a quella di Cesolo per ricordare i 101 anni dalla traslazione della santa. La prevista celebrazione della messa viene invece confermata per le ore 20.45, ma non potrà tenersi all’aperto negli spazi parrocchiali della frazione. Sarà presieduta dal cardinal Menichelli e si terrà nella stessa chiesa di San Domenico, dove l’urna rimarrà ancora custodita in attesa del suo ritorno a Cesolo.