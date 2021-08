Il capitano Giulia Maggi nuovo comandante della Compagnia dei carabinieri

Il capitano Giulia Maggi, primo ufficiale donna in provincia di Macerata, guida da qualche giorno la Compagnia dei carabinieri di Tolentino, cui fa capo anche la Stazione dei militari dell’Arma di San Severino. E’ umbra, di Passignano sul Trasimeno, ha 44 anni, è sposata e ha una figlia. Laureata in Giurisprudenza, è stata per diversi anni comandante di plotone alla scuola marescialli di Velletri, poi del Nucleo operativo di Spoleto e ufficiale addetto al comando provinciale di Perugia.

Da questa settimana ha preso il posto del capitano Giacomo De Carlini che, dopo cinque anni, ha lasciato Tolentino per andare a guidare il nucleo investigativo del reparto operativo provinciale di Pordenone. «Cercherò di svolgere il mio incarico con il massimo impegno –-sono state le prime parole del capitano Maggi -, so di essere in buone mani e di poter contare sul supporto del comandante provinciale. So anche di avere al mio fianco collaboratori validi, esperti ed efficienti. Per cui spero veramente di poter dare un contributo e svolgere al meglio il ruolo che mi è stato affidato».

«Ringraziamo il capitano De Carlini per tutto ciò che ha fatto per il Comando Compagnia e per le popolazioni di questo territorio – ha detto, nel suo saluto, il colonnello Nicola Candido, comandante provinciale dei Carabinieri -. Diamo il benvenuto al capitano Maggi che si appresta a intraprendere per la prima volta l’incarico di comandante di Compagnia e siamo sicuri che farà bene».

Da sinistra: il capitano De Carlini, il colonnello Candido e il capitano Maggi



«Lascio un territorio magnifico e mi ritengo un privilegiato per aver potuto lavorare nelle Marche e nell’entroterra maceratese – ha aggiunto il capitano de Carlini -. Una terra sana, caratterizzata da una popolazione onesta, lavoratrice e che ha affrontato con grandissima dignità e senso della misura momenti difficili come quello del terremoto e della pandemia. La delinquenza c’è, ma su questo abbiamo lavorato bene, anche con l’aiuto dei cittadini. Lascio alla collega e amica Giulia Maggi un pezzo di cuore, quello che lascio qui a Tolentino, ma sono consapevole che questa esperienza mi ha profondamente arricchito da un punto di vista professionale e soprattutto umano».