Nuovo asfalto in viale Bigioli: chiusa la strada per una notte

Il comando della Polizia locale di San Severino comunica che, a seguito di specifica Ordinanza dell’area Vigilanza, dalle ore 22 di lunedì 30 agosto, e fino al termine dei lavori (presumibilmente alle ore 8 di martedì 31 agosto), per il rifacimento dell’asfalto verrà istituito il divieto di transito in viale Bigioli, nel tratto compreso tra l’intersezione con viale Collio e quella con viale Eustachio.

Il traffico proveniente da via Gorgonero sarà deviato in direzione del Ponte Taborro mentre il traffico proveniente da via del Vallato, via del Muraglione, viale Collio e diretto in viale Bigioli, percorrerà Piazza del Popolo per l’uscita dalla città.

I veicoli parcheggiati lungo viale Bigioli potranno rimanere in sosta durante i lavori di fresatura dell’asfalto esistente.