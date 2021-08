Turismo: “Inside Marche Live” presente al Meeting di Rimini

Inside Marche Live è presente al Meeting di Rimini: prosegue così la collaborazione tra Regione e Inside Marche Live, la principale Associazione dei tour operator incoming delle Marche.

Dal 20 al 25 agosto, infatti, gli operatori di Inside sono nel padiglione allestito dalla Regione all’interno degli spazi della Fiera di Rimini, dove si svolge il Meeting, ovvero l’evento che ogni anno ospita grandi personaggi della politica, manager dell’economia, rappresentanti di religioni e culture, intellettuali e artisti, sportivi e protagonisti dello scenario mondiale. L’obiettivo è ovviamente quello di promuovere il territorio marchigiano e sviluppare un percorso condiviso per le imprese del turismo.

“Si ritiene che l’alleanza tra gli operatori incoming e la Regione sia strategica – scrive Inside – e che sia una concreta occasione per lavorare in comune su alcuni punti da sempre molto difficili, come ad esempio la promozione sui mercati extraeuropei.

Il Meeting, come noto, è uno degli appuntamenti culturali più frequentati al mondo e anche questa volta Inside Marche Live, che lavora sul territorio, rappresentando la maggioranza degli operatori del turismo organizzato, capace di investire sulla professionalità e managerialità dei suoi associati e non basando la propria attività solo su risorse pubbliche, è presente con il suo team per promuovere il territorio marchigiano e le sue ricchezze.