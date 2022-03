Recupero a Camerino, Settempeda battuta: sabato arriva l’Elfa Tolentino

La Settempeda cade a Camerino (3-1) nel recupero della 17^ giornata subendo il secondo ko di fila nel giro di cinque giorni dopo quello di sabato contro la capolista. Questa partita veniva considerata un passo importante per consolidare la classifica e mantenere debita distanza dalla zona play out ma è andata male e ora bisogna stare con le antenne dritte e guardarsi alle spalle (zona calda a tre lunghezze). I camerti potevano sembrare un rivale alla portata contro cui fare punti utili tanto più in crisi di risultati, invece sono stati indigesti tanto da riuscire a battere i biancorossi (come all’andata) tornando a cogliere il bottino pieno. Settempeda che ha fatto un passo indietro rispetto alla prestazione di Matelica ed è apparsa un po’ spenta e con poca verve con l’aggravante di averci messo del proprio nel concedere primo e terzo gol agli avversari per colpa di due gravi disattenzioni. Urge adesso mettere a posto testa e gambe per i prossimi impegni puntando a far meglio ed a fare punti, ma anche per il prossimo turno casalingo (sabato 19 ore 15) l’ostacolo sarà più che ostico dato che si tratterà dell’Elfa Tolentino seconda forza del girone.

Cronaca

Turno infrasettimanale per Camerino e Settempeda che si sfidano per recuperare il turno diciassette (saltato per via della neve). Due squadre che stazionano a metà classifica e che vedono questo impegno come una buona occasioni per fare tre punti in modo da compiere un balzo in avanti verso la zona play off. Locali che presentano la temuta coppia d’attacco Montecchia-Di Modica, mentre i biancorossi continuano ad avere assenze importanti, anche se qualche elemento sta tornando a disposizione. Mister Ruggeri decide di avanzare a mezzala destra Del Medico (Broglia e Farroni gli altri due del reparto), mentre in difesa davanti a Caracci ci sono Botta (di nuovo disponibile) e Lullo come terzini ai lati dei centrali Campilia e Forres (al rientro)i. Mariselli si muove sulla trequarti mentre Panicari aiuta Ulissi in attacco. Ritmi compassati per quasi tutto il match. Manovra lenta e poca incisività. Portieri inoperosi. Insomma, tutto ciò poteva far pensare ad un epilogo a reti bianche, invece alcuni episodi decideranno il risultato. I primi tentativi sono su palla inattiva: al 14’ ci prova Ulissi, destro di poco alt;, al 18’ è il turno di Di Modica che manda la palla a sfiorare il palo. Al 22’ il punteggio cambia all’improvviso. Caracci rinvia male consentendo a Di Modica di prendere palla, avanzare e scaricare dal limite un gran destro sotto la traversa. Mariselli cerca di rispondere poco dopo tirando un rasoterra che finisce sul fondo. Al 28’ ecco un altro episodio pro Camerino. Punizione di Cottini che fa spiovere in area un pallone basso che Di Modica prova a prolungare di testa. La sfera impatta sul braccio di Lullo che era in marcatura sul numero 7 avversario. L’arbitro fischia indicando il dischetto (in precedenza sullo 0-0 aveva fatto proseguire su un tocco di Di Luca dopo un cross dal fondo di Farroni). Dal dischetto calcia di potenza Di Modica che realizza doppietta personale e 2-0. Per la Settempeda il momneto negativo non è finito perché al 35’ giunge il tris. Punizione da destra di capitan Cottini con Francucci che va sul pallone sceso a centro area e, approfittando della statica e distratta difesa biancorossa, gira di testa nell’angolo alto più lontano. Tre rewti subite in 35’ e la squadra di Ruggeri capisce che la gara è a dir poco in salita e sicuramente compromessa. La ripresa viene giocata per onor di firma con il Camerino che gestisce e controlla, mentre la Settempeda ci prova più pe rdovere che per reale convinzione. Ci sono diversi cambi (Sfrappini, Marco Rossi, Jacopo Rossi, Orlandani) che cambiano volto all’undici iniziale e arriva anche la soddisfazione per il gol della bandiera realizzato da capitan Broglia che trasforma splendidamente una punizione dal limite con un destro preciso che si infila sotto l’incrocio alla sinistra di Grelloni. In pratica non accade più nulla fino al 90’ per un verdetto finale già scritto nel primo tempo.

IL TABELLINO

CAMERINO-SETTEMPEDA 3-1

MARCATORI: pt 22’ Di Modica, 28’ Di Modica su rig., 35’ Francucci, st 17’ Broglia

CAMERINO: Grelloni, Lucaroni, Colonnelli, Moriconi, Di Luca, Francucci, Di Modica, Lattanzi(21’st Koffi), Montecchia, Cottini, Aquili(21’st Cesari). A disp. Pierri, Rinozzi, Fede, Croia, Romoli, Pupilli, Salvi. All. Tiburzi

SETTEMPEDA: Caracci, Botta, Lullo (1’st Sfrappini), Broglia, Campilia, Forresi, Panicari (37’st Rossi Jacopo), Del Medico (7’st Rossi Marco), Ulissi, Farroni (37’st Orlandani), Mariselli. A disp. Cardorani, Crescenzi, Menichelli, Falistocco, Buratti. All. Ruggeri.

r.p.